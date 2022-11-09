"Голубя мира" поймали на границе: священник РПЦ из России убегал от мобилизации в Украину

Священник РПЦ не захотел становиться "пушечным мясом" и идти воевать. Именно поэтому вдруг "осознал" весь ужас войны.

Россия уже 258 дней полномасштабного вторжения совершает геноцид украинцев. Между тем священник из России понял, что происходит, только когда на его жизненном горизонте нарисовалась перспектива стать "двухсотым". Мужчина начал думать, как "откосить", сообщают источники 24 канала в силовых службах.

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После нескольких неудачных попыток скрыться, священник решил бежать в Украину. Конечно, мужчина осознавал, что "прорвать границу" и "потеряться" у него не получится, поэтому придумал план, надежный, как швейцарские часы.

Подробности священник раскрыл после задержания. Он надеется, что после депортации его сочтут "неблагонадежным" и не призовут на войну.

Поймали "голубя мира" при попытке перейти границу в Великой Писаревке (Сумская область). Священник заявил, что не хочет убивать украинцев и добавил, что Владимир Путин зря "это все начал". Также мужчина обратился к "мобикам" и заявил, что в Украине им нечего делать.

Священник был задержан при попытке перейти границу: смотрите видео

Россияне испугались мобилизации

Тем временем желающих воевать у России становится все меньше. По результатам опроса, количество сторонников войны уменьшилось с 25% до 16%. На настроения людей влияет мобилизация и колоссальные потери, которые оккупанты несут в Украине.

По состоянию на 8 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что в Украине удалось ликвидировать уже 77 тысяч оккупантов.

Тем временем воины ВСУ продолжают наносить врагу потери. Также захватчиков стабильно посещает "хлопок".

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