Верховный Суд поставил точку в деле экс-священника УПЦ МП, который развращал собственных дочерей
Верховный Суд окончательно оставил в силе приговор бывшему священнику УПЦ Московского патриархата из Днепра, которого признали виновным в развращении собственных малолетних дочерей. Ранее мужчина пытался обжаловать решение предыдущих инстанций.
Теперь приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Смотрите также УПЦ МП и их "массовка" пытались сорвать переход верующих села на Буковине в ПЦУ
Что известно о деле?
По данным следствия, священнослужитель после смерти жены в течение длительного времени совершал развратные действия в отношении двух дочерей 13 и 15 лет, оставаясь дома наедине с ними. Девочки рассказали об этом старшему брату, который сразу сообщил в полицию.
Кроме того, он изготавливал с участием одной из дочерей материалы порнографического характера и хранил их на собственном телефоне.
В апреле 2023 года мужчину задержали и взяли под стражу. После этого детей передали под опеку крестной матери.
Арест экс-священника / Фото Офис генпрокурора
Во время судебных заседаний обвиняемый до последнего отрицал свою вину и настаивал на своей невиновности.
Несмотря на неоднократные попытки обжаловать решение суда, прокуроры доказали законность и обоснованность приговора. Верховный Суд согласился с выводами предыдущих инстанций.
Какой приговор вынес суд?
В 2025 году суд повторно признал бывшего священника виновным в развращении малолетних детей, а также в изготовлении и хранении детской порнографии без цели сбыта. Его действия были квалифицированы по части 2 статьи 156 и частями 1 и 3 статьи 301-1 Уголовного кодекса Украины.
Суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы. В ноябре 2025 года апелляционная инстанция оставила этот приговор без изменений.
После этого защита обратилась в Верховный Суд с кассационной жалобой, однако безуспешно. Сейчас приговор вступил в законную силу.
Осужденного также внесли в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица, что предусмотрено украинским законодательством для лиц, признанных виновными в таких преступлениях.
Что известно о других преступлениях, которые совершали священники УПЦ МП?
Служба безопасности Украины задержала в Одессе агента российской военной разведки. Им оказался иерей одного из храмов местной епархии УПЦ (МП), который скорректировал двойной удар по Одессе в марте 2024 года. Первый удар пришелся по жилой застройке и другой гражданской инфраструктуре Одесской области. Второй раз враг атаковал ту же локацию, когда на место происшествия прибыли экстренные службы.
Работники СБУ сообщили о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП. Объяснили, что мужчина осуществлял антиукраинскую деятельность. СБУ собрала доказательства вины руководителя семинарии. Утверждают, что архиепископ распространял в сети "сообщения", которыми унижал национальную честь и достоинство украинцев.