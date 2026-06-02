Теперь приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Смотрите также УПЦ МП и их "массовка" пытались сорвать переход верующих села на Буковине в ПЦУ

Что известно о деле?

По данным следствия, священнослужитель после смерти жены в течение длительного времени совершал развратные действия в отношении двух дочерей 13 и 15 лет, оставаясь дома наедине с ними. Девочки рассказали об этом старшему брату, который сразу сообщил в полицию.

Кроме того, он изготавливал с участием одной из дочерей материалы порнографического характера и хранил их на собственном телефоне.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

В апреле 2023 года мужчину задержали и взяли под стражу. После этого детей передали под опеку крестной матери.

Арест экс-священника / Фото Офис генпрокурора

Во время судебных заседаний обвиняемый до последнего отрицал свою вину и настаивал на своей невиновности.

Несмотря на неоднократные попытки обжаловать решение суда, прокуроры доказали законность и обоснованность приговора. Верховный Суд согласился с выводами предыдущих инстанций.

Какой приговор вынес суд?

В 2025 году суд повторно признал бывшего священника виновным в развращении малолетних детей, а также в изготовлении и хранении детской порнографии без цели сбыта. Его действия были квалифицированы по части 2 статьи 156 и частями 1 и 3 статьи 301-1 Уголовного кодекса Украины.

Суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы. В ноябре 2025 года апелляционная инстанция оставила этот приговор без изменений.

После этого защита обратилась в Верховный Суд с кассационной жалобой, однако безуспешно. Сейчас приговор вступил в законную силу.

Осужденного также внесли в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица, что предусмотрено украинским законодательством для лиц, признанных виновными в таких преступлениях.

Что известно о других преступлениях, которые совершали священники УПЦ МП?