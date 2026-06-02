Тепер вирок набрав законної сили. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Що відомо про справу?

За даними слідства, священнослужитель після смерті дружини упродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії стосовно двох доньок 13 і 15 років, залишаючись вдома наодинці з ними. Дівчатка розповіли про це старшому брату, який одразу повідомив поліцію.

Крім того, він виготовляв за участю однієї з доньок матеріали порнографічного характеру та зберігав їх на власному телефоні.

У квітні 2023 року чоловіка затримали та взяли під варту. Після цього дітей передали під опіку хрещеної матері.

Арешт екссвященника / Фото Офіс генпрокурора

Під час судових засідань обвинувачений до останнього заперечував свою провину та наполягав на своїй невинуватості.

Попри неодноразові спроби оскаржити рішення суду, прокурори довели законність і обґрунтованість вироку. Верховний Суд погодився з висновками попередніх інстанцій.

Який вирок ухвалив суд?

У 2025 році суд повторно визнав колишнього священника винним у розбещенні малолітніх дітей, а також у виготовленні та зберіганні дитячої порнографії без мети збуту. Його дії були кваліфіковані за частиною 2 статті 156 та частинами 1 і 3 статті 301-1 Кримінального кодексу України.

Суд призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. У листопаді 2025 року апеляційна інстанція залишила цей вирок без змін.

Після цього захист звернувся до Верховного Суду з касаційною скаргою, однак безуспішно. Наразі вирок набрав законної сили.

Засудженого також внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи, що передбачено українським законодавством для осіб, визнаних винними у таких злочинах.

