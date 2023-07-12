"Иконы вынесли раньше": московские попы вынесли из храма в Белой Церкви даже ковровые дорожки

Представители УПЦ МП при выселении из Преображенского собора в Белой Церкви забрали оттуда даже ковровые дорожки.

Об этом рассказал митрополит Православной церкви Украины Евстратий Заря. Он также опубликовал соответствующее видео, где это зафиксировано.

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По каноническому праву то, что назначено в храм – в храме и остается. Но мы видим, как поклонники МП, когда уходят из храмов, иногда даже святой престол срывают, выносят иконы и все, что только могут. Так и в Белой Церкви – даже дорожки им понадобились… Иконы же вынесли раньше,

– написал он комментируя обнародованные кадры.

Как отметил Заря, ПЦУ решила не препятствовать столь мелочному мародерству. Однако, "если бы не своевременное вмешательство, то подконтрольные РПЦ попы, вероятно, попытались бы утащить и иконостас с престолом".

Священнослужители УПЦ МП выносят ковры из храма: видео

Актуально о выселении УПЦ МП из Лавры

К слову, представители Министерства культуры с помощью полиции продолжают опечатывать корпуса Киево-Печерской лавры.

Несколько дней назад под стенами святыни произошли столкновения сторонников московской церкви с правоохранителями, нашедшими в Лавре интересную находку.

Удалось опечатать 70 корпус, где УПЦ МП размещала резиденцию главы церкви Онуфрия, корпус 69, где была монастырская мастерская и магазин церковной мебели, а также 71 корпус.