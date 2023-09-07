СБУ разоблачила церковника УПЦ МП, который является кумом жены Медведчука

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении священнику, который является настоятелем одного из храмов Хустской епархии УПЦ МП, расположенного в Тячевском районе Закарпатья. По данным журналистов, он является кумом супруги Медведчука.

Источники СМИ сообщили, что священник вместе с Оксаной Марченко крестил ребенка депутата Закарпатского облсовета от запрещенного ОПЗЖ.

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Что известно о разоблачении священника УПЦ МП

Источники "Украинской правды" сообщили, что говорится о Виталии Хромее 1983 года рождения.

В Службе безопасности Украины уточнили, что священник:

пытался не допустить перехода общины в Православную церковь Украины;

на своей странице в соцсетях пропагандировал коммунистический режим и распространял запрещенную в Украине советскую символику, подтвердившуюся судебной искусствоведческой экспертизой.

Настоятелю храма поставлено в известность о подозрении за распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического тоталитарного режима,

– заявили в СБУ.

Ведь у него дома следователи провели обыски, в результате которых:

выявили и изъяли компьютерную технику с поличным;

нашли много агитационно-пропагандистских материалов российских авторов, брошюры сепаратистского характера. В частности, были и брошюры, отрицающие право Украины на независимость, и отмечают, что "Киев, без большой России, и отдельно от России, немыслим ни в коем случае";

обнаружили книги, в которых унижаются религиозные чувства граждан других конфессий и формируются враждебные настроения к ним;

нашли тексты песен, которыми призывали к "пробуждению матушки-Русы" и молиться о "спасении России";

и молиться о "спасении России"; заметили распечатки молитв, в которых упоминали Кирилла, "благословившего" российских военных убивать украинцев.

СБУ разоблачила священника УПЦ МП, пропагандировавшего коммунистический режим / Фото СБУ и прокуратуры

В настоящее время правоохранители изучают все изъятые материалы для дальнейших процессуальных действий,

– заявили в СБУ.

Более того, кроме вышеупомянутого подозрения, СБУ выяснила, что священник УПЦ МП незаконно занял земельный участок, на котором построен храм. Из-за этого также открыли дело по статье о самовольном занятии земельного участка и самовольном строительстве.

В Лавре до сих пор живет духовник Медведчука и Марченко

Если вину священника по статье докажут, то ему грозит до 5 лет ограничение свободы или тюрьма на тот же срок с конфискацией имущества или без него.

На территории Нижней Лавры в Киево-Печерской Лавре до сих пор живет духовник семьи подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской Лавры архимандрит Авраамий рассказал, что Марченко имела духовника, который занимался их семьей в целом – это архимандрит УПЦ МП Дамиан. Он до сих пор живет в Лавре.