Из-под рясы мундир выглядывает, – Малюк о некоторых священнослужителях-предателях

В Украине продолжают заниматься делами священнослужителей-предателей. Как отметил, Василий Малюк, уже более 20 священников УПЦ МП получили судебные приговоры.

Об этом глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал в интервью ICTV. Он отметил, что осужденных священнослужителей признали виновными в госизмене, разжигании межрелигиозной вражды и других преступлениях.

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Священнослужителей привлекают к ответственности

Если лицо в рясе стоит и по телефону корректирует огонь врага по мирному кварталу Луганской области. Что здесь общего с Богом? Может ли ряса и кадило в таком случае быть индульгенцией? Конечно, нет. Мы ее привлекаем к ответственности, как и любого другого,

– подчеркнул Василий Малюк.

Глава Службы безопасности Украины отметил, что судебные приговоры за содействие российским захватчикам уже получили 23 священнослужителя УПЦ МП. В суде их признали виновными не только в государственной измене, но и разжигании межрелигиозной вражды и других преступлениях.

Это разные преступления – от госизмены до разжигания межрелигиозной вражды. Также там 37 подозрений и более 80 уголовных производств,

– отметил он.

В то же время Василий Малюк отметил, что СБУ не борется со священнослужителями в целом. Но у нее возникают вопросы к тем представителям церквей, которые работают против Украины, "прикрывая рясой фсбешные мундиры".

Как Малюк отреагировал на свой "арест" в России

Обратим внимание, что 26 марта один из судов Москвы принял решение о "заочном аресте" главы СБУ Василия Малюка. Обвиняют его в якобы "организации теракта". Кроме того, оккупанты объявили его в "международный и федеральный розыск".

Василий Малюк в комментарии 24 Каналу заявил, что соответствующие решения не заслуживают никакого внимания.

Решение об аресте от карманных судей кремля не заслуживает никакого внимания. Меня, как и всех украинцев, интересует только один суд – на их хозяином Путиным. Делаем все, от нас зависящее, чтобы увидеть этого военного преступника на скамье суда Гааги как можно скорее,

– прокомментировал Малюк.

Еще двумя словами обмолвимся о так называемом решении так называемого Басманного суда. В нем заявили, что Василий Малюк якобы виновен в "организации теракта" на Крымском мосту в октябре 2022 года. Доказательствами этого стали якобы различные заявления главы СБУ, которые звучали в эфире телемарафона.