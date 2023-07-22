Огонь полностью охватил деревянное здание: в горах горел мужской монастырь
Источник:ГСЧС в Ивано-Франковской области
Поздним вечером 21 июля в Верховинском районе вспыхнул пожар. Горел Свято-Троицкий Дуконский мужской монастырь.
Сообщение о пожаре поступило спасателям около 22:36. Огонь полностью охватил деревянное здание монастыря.
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Что известно о пожаре в монастыре
В монастырь направили верховинских спасателей и местную пожарную охрану села Яблуница. Доехать было сложно, ведь здания высоко в горах.
По прибытию было установлено, что деревянное здание монастыря полностью охвачено огнем, площадь пожара 120 квадратных метров. Спасатели уберегли от огня рядом расположенные хозяйственные постройки и колокольню,
– отметили в ГСЧС.
Добавили, что, к счастью, обошлось без пострадавших. Причина возникновения пожара и ущерб еще устанавливаются.
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