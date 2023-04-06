Православный джихад: как Россия погружается в межрелигиозную войну

Представители российской власти, которые годами пытались превратить религиозные сообщества в подконтрольные себе бандформирования, могут столкнуться с масштабным конфликтом между называющими себя православными и лицами, якобы исповедующими ислам. При этом сам конфликт на самом деле совсем не связан с верованием, а является просто искусственно спровоцированным следствием политики Кремля.

Путинская команда все годы своего правления пыталась превратить религию в инструмент управления населением для собственных нужд. Именно поэтому православные попы начали освящать ракеты "Сатана", а муфтии призывать к убийству украинцев. Однако сейчас между этими течениями российских спецслужб начинает разгораться "гражданская" война. Как это произошло читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Изгнание бесов: почему Украина должна закрыть портал в ад, который открыли попы УПЦ МП

Давно понятно, что когда официальная Москва обвиняет какую-то страну в чем-то, она сама в этом виновата. Когда Кремль рассказывал о "нацизме в Киеве", на самом деле вся Россия уже была инфицирована этой ужасной болезнью. То же самое можно увидеть сейчас на примере межрелигиозных столкновений внутри государства-террориста.

Пытались раздуть в Украине, но не удержались сами

Уже несколько недель оккупанты пытаются атаковать Украину разнообразными вбросами для развязания внутри нашего общества вражды на религиозной почве. Для этого захватчики переодевали жителей Крыма и Донбасса в форму ВСУ и снимали видео с сожжением Корана или с нарезанием на нем сала, активизировали православных берсерков для разжигания конфликта между адептами православной церкви здорового человека (ПЦУ) и УПЦ МП.

Намерения россиян были вполне понятны – мобилизовать собственное общество для борьбы с "народом, который притесняет людей по религиозному принципу", а также дискредитировать Украину перед всем цивилизованным миром. Впрочем, жизнь "умеет" в сатиру, так что не прошло и нескольких дней после последней российской спецоперации, как Москва сама оказалась на пороге настоящей межконфессиональной войны. Речь идет о решении местных властей построить на побережье Святого озера крупнейшую в России мечеть.

Казалось бы, во всем мире представители разных религий вполне могут мирно уживаться между собой, возле католических костелов спокойно строят, скажем, протестантские храмы, и ни у кого при этом не вызывает никаких желаний взять в руки оружие и пойти православным джихадом на иноверцев.

Впрочем, религиозные вопросы в России уже давно не имеют ничего общего с верованием, поэтому проблема, которую военные преступники пытались искусственно образовать в Украине, внезапно (нет) вылилась наружу внутри у путинских приспешников.

Кремль заигрался в поддержку кланов и тейпов

Все дело в том, что для Путина и его клики любая религия – это способ влияния на людей. В соответствии с этим потомки КГБистов пытались построить Россию по своему образу и подобию: как глубоко воцерковленное государство, где священниками являются профессиональные спецслужбисты. Понятно, что при этом ФСБшники избрали православие в качестве главной религии своего государства, однако от идеи взять под контроль все другие верования никто не отказывался. Те же религии, которые российские спецслужбы не смогли обуздать, были объявлены запрещенными.

После двух войн и предательства Рамзаном Кадыровым своего народа началась настоящая коллаборация российских спецслужб с мусульманскими лидерами России. Сам лидер Чечни, чей тейп поддержали центральные власти, получил возможность стать едва ли не самым влиятельным представителем ислама. При этом, разумеется, в действиях Кадырова нет ничего общего с верой. Например, по данным многих спецслужб, он причастен к обращению наркотических веществ, которые, согласно Корану, запрещены.

Да и вообще любой из настоящих мусульман может подтвердить, что убийства и похищения людей не имеют ничего общего с исламом.

О мусульманах на фронте и поражении России. После 20 лет духовного служения он решил полностью изменить свою жизнь. Сейчас Саид – водитель-парамедик, спасающий раненых украинских воинов на передовой.

В то же время на порабощенной Ичкерии во времена Рамзана Кадырова практика показательных казней стала полной нормой. Под прикрытием веры в России формировались отряды террористической группировки ИГИЛ, якобы ради Аллаха по всей стране-террористу создавали подконтрольные Кадырову бандформирования, а все те российские деятели, которые называют себя муфтиями, в свое время выступили за убийство гражданских украинцев.

Кремль откровенно поддерживал как развитие "православия" в виде подконтрольного ФСБ верования, так и продвижение фейковых исламских движений. При этом иногда путинская стая провоцировала межрелигиозные конфликты, чтобы ни один из департаментов спецслужбы не мог получить существенного преимущества. Так, во время празднования Курбан-байрама почти всегда происходили стычки мусульман с засланными православными и полицейскими, а, например, в 2014-м году после убийства Егора Щербакова сами же правоохранители всячески способствовали массовым беспорядкам с избиением мусульман. Нечего удивляться тому, что в случае ослабления власти в России сразу проявляются последствия такой ее политики.

Тонкая нить, удерживавшая баланс условного мира между представителями разных конфессий и народностей, начала рваться, а все искусственно создаваемые Москвой проблемы начали вылезать наружу.

И последствия такой политики мы можем увидеть уже сейчас, потому что православные в России ненавидят мусульман и наоборот, а намерения ФСБшно-исламского крыла усилить свою экспансию на все государство уже вполне открыто.

Кадыровцы вооружаются

То же противостояние, которое происходит в начале апреля в России, лишь подчеркивает наличие конфликта и готовность обеих сторон выступать за свою "правду" с оружием в руках. Местные жители и прихожане РПЦ чрезвычайно активно и агрессивно начали выступать против строительства крупнейшей в России мечети на побережье Святого озера в Москве.

Прихожане РПЦ выступают против строительства мечети / Фото из росСМИ

Мол, появление в Москве архитектурного сооружения мусульман, которое в 6 раз больше храма Христа Спасителя, – это "оскорбление православных". Понятно, что главным аргументом против застройки в РПЦ называют "уничтожение святыни".

Обратите внимание Россия веками уничтожает коренные народы, – Рафис Кашапов о независимости Татарстана и геноциде

Дело в том, что Святое озеро подчиненные патриарха Кирилла "приватизировали" из-за якобы целебных свойств воды в нем. Псевдосвященники придумали, что на месте образовавшегося из-за карстового провала водоема якобы когда-то находилась церковь. Понятно, что все поиски хотя бы чего-то, что бы это подтвердило, никогда не увенчивались успехом, однако из-за распиаренной легенды в построенный уже в настоящее время собор прибывает немало паломников.

Добавляет эпичность месту еще и история о том, что якобы в этом озере залечивали свои раны участники Куликовской битвы. И хотя в 1380 году почти любое мало-мальски серьезное ранение в бою означало неизбежную гибель, а легкие царапины заживали и без "странной воды", на подобные нюансы в РПЦ, разумеется, никто внимания не обращает. Ведь главное – это красивая легенда, которая привлекала бы желающих купить побольше свечей и подбросить денег на храм.

Понятно, что появление в этом якобы святом месте мечети никак не сможет помешать православным молиться, однако сильно подкосит церковный бизнес. Допустить подобного ФСБшники никак не могут, особенно с учетом того, что они вот-вот могут потерять свои приходы в Украине, что будет равно ряду полных провалов. Именно поэтому в секте РПЦ сразу же организовали масштабное "народное собрание" с привлечением известных спортсменов и общественных деятелей. При этом православные начали разыгрывать "национальную карту", заявляя о том, что "будут стоять до последнего, потому что они – русские".

Смотрите видео с места сбора православных берсерков в Москве:

Понятно, что подобное проявление неповиновения со стороны населения, платящего дань Чечне, не могло пройти в стороне от Кадырова и его убийц. Последние сразу же записали ответ православным, в котором даже не пытались выглядеть цивилизованными людьми. Подчиненные предателя Ичкерии без лишних намеков заявили, что им наплевать, в какую сторону и против кого воевать, а при любых нападках на ислам они могут взять в руки оружие.

Смотрите видео, на котором кадыровцы рассказывают, что будут воевать с православными россиянами:

Отреагировал на откровенно антимусульманские протесты и сам Кадыров, призывающий в своих соцсетях отправить всех, кто выступает против строительства мечети, воевать против Украины. Да еще и обозвал посланцев Гундяева трусами и провокаторами.



Кадыров фактически выступил против православных / Скриншот публикации Кадырова в телеграм

Однако на этом ни одна из сторон не остановилась, а сам конфликт наоборот начал переходить в другую плоскость. Разнообразные националисты стали называть коренное мусульманское население России "мигрантами-мусульманами", рассказали о том, как чеченцы и ингуши массово закупают оружие для использования его против прихожан РПЦ, а также призвали "настоящих патриотов" делать то же самое.

Смотрите видео с призывами россиян готовиться к войне с мусульманами:

Число расстрелов из-за веры на фронте точно увеличится

Так или иначе, а Кремль оказался в достаточно неудобном положении, потому что когда конфликт еще не разгорелся и не задел немалые массы готовых убивать людей, власть на него не отреагировала. Теперь искать возможности для примирения обеих сторон может быть достаточно опасно для самого Путина. Особенно на волне отнюдь не победной затянувшейся войны.

Закончится ли эта волна народных недовольств в России реально серьезными беспорядками, предсказать сложно, но факт остается фактом: противостояние православных и мусульман долго подогревал сам Кремль. Не только словами, но уже и делом – совсем не случайно на фоне подобных новостей в Татарстане подожгли православный храм.

Смотрите видео с места поджога храма РПЦ в Нижнекамске:

К тому же, этот конфликт уже и начал отражаться на фронте, ведь в захватнической армии противостояние между кадыровцами, в том числе и выходцами с Кавказа, и "коренными народами" России ощущалось еще задолго до откровенных призывов к убийству иноверцев. Более того, в какую сторону не повернула бы ситуация на болотах, остановить расстрелы кадыровцами россиян еще и из-за религиозной неприязни уже будет крайне сложно.

Да и отряды "представителей российских группировок" хотят поквитаться с подчиненными Дона "за Чечню". Следовательно, последствия противостояния церквей из-за участка в Москве абсолютно точно приведут к пролитию крови среди оккупантов. Вероятно, даже прямо на улицах российской столицы.