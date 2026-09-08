Подобная ложь со стороны россиян может обернуться против них самих. Об этом отмечает Институт изучения войны.
Насколько заявление Путина далеко от реальности?
Чтобы опровергнуть заявление Путина, командующий 3-м армейским корпусом ВСУ бригадный генерал Андрей Билецкий 7 сентября опубликовал видео, на котором он спокойно разговаривает в Святогорске.
Билецкий заявил, что украинские военные уверенно контролируют Святогорск и считают его своим "тыловым районом".
По оценке ISW, в конце весны – начале лета 2026 года ближайшие российские подразделения находились примерно в 13 километрах от Святогорска.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Многочисленные сообщения свидетельствуют о том, что в настоящее время российская линия фронта расположена еще дальше от города на фоне украинских контрнаступательных действий.
Святогорск расположен к северу от Славянска: смотрите на карте
5 сентября один из российских источников опубликовал архивные и отредактированные видеозаписи, которые якобы должны были подтвердить контроль России над Святогорском. Вероятно, их распространили для поддержки ложных заявлений Путина.
Однако в тот же день российский военный блогер опроверг эти кадры и заявил, что российские войска не удерживают позиций даже вблизи Святогорска.
7 сентября связанный с Кремлем блогер признал, что видео Белецкого стало очевидным доказательством контроля Украины над Святогорском.
Он отметил, что российское военное командование и структуры, ответственные за информационные и психологические операции, должны понимать, насколько легко украинские военные могут опровергнуть сильно преувеличенные заявления Путина о ситуации в этом районе.
Блогер также подчеркнул, что ложные сообщения о захвате населенных пунктов, таких как Святогорск, создают оперативные риски для российских войск.
Российские подразделения не могут запрашивать удары по территориям, которые они сами объявляют контролируемыми, а военные соседних направлений могут планировать свои действия, опираясь на ложную картину фронта.
По его словам, отсутствие ответственности за подобную ложь со стороны российского руководства только будет способствовать распространению ложных докладов и в конечном итоге может иметь даже стратегические последствия.
Системная ложь в российской армии парадоксальным образом одновременно ослабляет способность ее войск эффективно вести боевые действия и помогает Кремлю распространять преувеличенные заявления, которые Путин использует для укрепления позиций России на переговорах,
– отмечают аналитики ISW.
Между тем российские военные блогеры по-прежнему обращают внимание на последствия этой системной лжи. Так называемые "красивые доклады" настолько преувеличивают российские продвижения, что, в конечном итоге, мешают военным планировать операции. Несмотря на это, Кремль продолжает использовать такую искаженную картину войны в своих требованиях на переговорах.