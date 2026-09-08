Подібна брехня росіян може обернутися против них самих. На цьому наголошує Інститут вивчення війни.

Наскільки заява Путіна далека від реальності?

Задля спростування заяви Путіна командувач 3-го армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький 7 вересня опублікував відео, на якому спокійно розмовляє у Святогірську.

Білецький заявив, що українські військові впевнено контролюють Святогірськ і вважають його своїм "тиловим районом".

За оцінкою ISW, наприкінці весни – на початку літа 2026 року найближчі російські підрозділи перебували приблизно за 13 кілометрів від Святогірська.

Численні повідомлення свідчать, що нині російська лінія фронту розташована ще далі від міста на тлі українських контрнаступальних дій.

Святогірськ розташований на північ від Слов'янська: дивіться на карті

5 вересня одне із російських джерел опублікувало архівні та відредаговані відеозаписи, які нібито мали підтверджувати контроль Росії над Святогірськом. Імовірно, їх поширили для підтримки неправдивих заяв Путіна.

Однак того ж дня російський воєнний блогер спростував ці кадри та заявив, що російські війська не утримують позицій навіть поблизу Святогірська.

7 вересня пов'язаний із Кремлем блогер визнав, що відео Білецького стало очевидним доказом контролю України над Святогірськом.

Він зазначив, що російське військове командування та структури, відповідальні за інформаційні й психологічні операції, мали б розуміти, наскільки легко українські військові можуть спростувати сильно перебільшені заяви Путіна про ситуацію в цьому районі.

Блогер також наголосив, що неправдиві повідомлення про захоплення населених пунктів, таких як Святогірськ, створюють оперативні ризики для російських військ.

Російські підрозділи не можуть запитувати удари по територіях, які вони самі заявляють як контрольовані, а військові сусідніх напрямків можуть планувати свої дії, спираючись на неправдиву картину фронту.

За його словами, відсутність відповідальності за подібну брехню з боку російського керівництва лише сприятиме поширенню неправдивих доповідей і врешті може мати навіть стратегічні наслідки.

Системна брехня в російській армії парадоксальним чином одночасно послаблює здатність її військ ефективно воювати та допомагає Кремлю поширювати перебільшені заяви, які Путін використовує для посилення позицій Росії на переговорах,

– зауважують аналітики ISW.

Тим часом російські воєнні блогери й надалі звертають увагу на наслідки цієї системної брехні. Так звані "красиві доповіді" настільки перебільшують російські просування, що, зрештою, заважають військовим планувати операції. Попри це, Кремль продовжує використовувати таку викривлену картину війни у своїх вимогах на переговорах.