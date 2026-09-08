Российские милблогеры возмущаются из-за лжи Путина о Святогорске, – ISW

1 сентября Владимир Путин заявил о захвате российскими военными города Святогорск в Донецкой области. Однако на самом деле этот населенный пункт остается под контролем украинских сил.

Подобная ложь со стороны россиян может обернуться против них самих. Об этом отмечает Институт изучения войны.

Насколько заявление Путина далеко от реальности?

Чтобы опровергнуть заявление Путина, командующий 3-м армейским корпусом ВСУ бригадный генерал Андрей Билецкий 7 сентября опубликовал видео, на котором он спокойно разговаривает в Святогорске.

Билецкий заявил, что украинские военные уверенно контролируют Святогорск и считают его своим "тыловым районом".

По оценке ISW, в конце весны – начале лета 2026 года ближайшие российские подразделения находились примерно в 13 километрах от Святогорска.

Многочисленные сообщения свидетельствуют о том, что в настоящее время российская линия фронта расположена еще дальше от города на фоне украинских контрнаступательных действий.

Святогорск расположен к северу от Славянска: смотрите на карте

5 сентября один из российских источников опубликовал архивные и отредактированные видеозаписи, которые якобы должны были подтвердить контроль России над Святогорском. Вероятно, их распространили для поддержки ложных заявлений Путина.

Однако в тот же день российский военный блогер опроверг эти кадры и заявил, что российские войска не удерживают позиций даже вблизи Святогорска.

7 сентября связанный с Кремлем блогер признал, что видео Белецкого стало очевидным доказательством контроля Украины над Святогорском.

Он отметил, что российское военное командование и структуры, ответственные за информационные и психологические операции, должны понимать, насколько легко украинские военные могут опровергнуть сильно преувеличенные заявления Путина о ситуации в этом районе.

Блогер также подчеркнул, что ложные сообщения о захвате населенных пунктов, таких как Святогорск, создают оперативные риски для российских войск.

Российские подразделения не могут запрашивать удары по территориям, которые они сами объявляют контролируемыми, а военные соседних направлений могут планировать свои действия, опираясь на ложную картину фронта.

По его словам, отсутствие ответственности за подобную ложь со стороны российского руководства только будет способствовать распространению ложных докладов и в конечном итоге может иметь даже стратегические последствия.

Системная ложь в российской армии парадоксальным образом одновременно ослабляет способность ее войск эффективно вести боевые действия и помогает Кремлю распространять преувеличенные заявления, которые Путин использует для укрепления позиций России на переговорах,

– отмечают аналитики ISW.

Между тем российские военные блогеры по-прежнему обращают внимание на последствия этой системной лжи. Так называемые "красивые доклады" настолько преувеличивают российские продвижения, что, в конечном итоге, мешают военным планировать операции. Несмотря на это, Кремль продолжает использовать такую искаженную картину войны в своих требованиях на переговорах.