Бросил монету, чтобы вернуться: история об отпуске, плене и турецкой лире

Как-то глубокой осенью 2021 года я приехал со службы в нашу квартиру в Мариуполе, которую мы арендовали на улице Николаевской, и с порога говорю жене: "Тоничка, у меня будет отпуск! Поедем на море?"

Загадал вернуться в Турцию

Во время ужина мы обдумывали разные варианты, но бюджет был довольно скромным, сезон закончился и выбор не был очень большим. На выходных поехали в супермаркет "Метро" за продуктами и заодно зашли в "Порт Сити" искать туроператора, чтобы помог нам определиться с местом отдыха. Об этом рассказал Святослав Паламар, информирует 24 Канал.

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Тогда мы решили лететь в Турцию в солнечную Анталию – цена хорошая, отель супер, москаликов там не должно быть. Вылетали из Борисполя (жаль, что сейчас этот аэропорт не работает из-за войны).

Это был замечательный отдых: теплое море, солнечная погода, экскурсии, вкусная еда и, самое главное, россиян не было. Отдых заканчивался, оставалось несколько часов до трансфера. Мы ждали автобус на берегу бирюзового Средиземного моря. И мне очень запомнился этот миг.

Мы с Лукьянчиком строили "укрепрайоны" из камней, а потом все разрушали и швыряли в море. Тоничка катается на качелях рядом. Волны плещутся и разбиваются о каменистый берег. Я подошел ближе к морю, вглядывался в горизонт и вспомнил замечательную традицию: чтобы вернуться сюда надо загадать желание и бросить в море монетку. Вы же все знаете о такой традиции, правда?

В кармане у меня была пара турецких лир. Мы все стали ближе, и я спросил у родных, понравился ли им отдых. Лукьянчик, как всегда, коротко: "Очень!" "Да", – сказала жена. Я повернулся спиной к морю и через плечо бросил монетку. Над пляжем развевался большой красный флаг с белым полумесяцем. Я так и не услышал, упала ли моя монетка в море, но последующие события моей жизни подсказывают, что именно так и было. Я загадал вернуться еще раз в Турцию.

Начало полномасштабного вторжения

Февраль 2022 год... Полномасштабное вторжение войск России. Это должно было произойти рано или поздно... Многие события наталкивали к такому выводу. Надо было как-то убедить своих близких уехать из города, но Тоничка с Лукьянчиком не хотели уезжать из Мариуполя. За два дня до начала вторжения я позвонил жене и говорю: "Необходимо на несколько дней уехать. Это не надолго".

По-другому они бы просто не поехали. К тому времени "азовцы" уже ночевали на своих гарнизонах "Юрьевка" и "Урзуф" и выезжали в Мариуполь по служебным делам, кроме тех, кто уже находился на позициях.

Я приехал домой, мы собрали один маленький чемодан, вызвали такси в Запорожье, по дороге забрали сына из садика. Я посадил их в авто, на всякий случай записав номера машины, и они поехали.

Наша следующая встреча состоялась в октябре 2022-го.

Далее калейдоскоп событий: битва за Мариуполь, осада города, завод "Азовсталь", выход в плен, Еленовская колония, этапирование в Лефортово.

Как происходил обмен в Турции

Почти весь сентябрь 2022 года я не мог ночью заснуть как будто чего-то ожидал. Все часы и дни переплелись, только в маленьком отверстии было видно день сейчас или ночь, потому что в камере постоянно горел свет. 21 сентября рано утром я проснулся – услышал поворот ключей, голоса и шаги нескольких человек. Опять поворот ключа, команда: "Лицом к окну, руки назад". В голове было несколько вариантов: казнь, этапирование или обмен.

Последний раз допрос был в июле и с тех пор меня из "одиночки" никуда не выводили. Да и на допрос это не было похоже. А уже когда оказался в самолете, то получил основания считать, что лечу на обмен. У меня были скрученные руки и черный мешок на голове, но я хорошо слышал, о чем говорили россияне. Я услышал про "“господина М". Запомнилась еще фраза: "Они нас могут сбить".

Просчитав время полета, я предположил, что это другая страна и, возможно, даже Турция. Мои предположения впоследствии подтвердились. Хотя и с мешком на голове и связанными руками, но полет в Турцию был терпимый. А вот этапирование из "Еленовки" в "Лефортово" мне далось очень трудно. После этого я себя не узнал, когда увидел в зеркале. Я тогда очень хотел, чтобы этот самолет разбился, но это уже другая история…

После приземления в Турции – долгое ожидание в самолете на посадочной полосе, нервы натянуты, а потом: "Давай, выходи".

О Боже, я был первым, кто выходил и ступил на чужую землю. "Не смотреть!". Мне развязали руки и сняли мешок. Надо было сказать, что "претензий не имею", но я что-то перепутал и сказал не по их сценарию. Кажется, я первый украинский военный, который официально был интернирован в другую страну, кто ступил на чужую землю в этом статусе (тогда я об этом не знал).

Вот я вижу наших офицеров Кирилла Буданова и Дениса Монастырского. Это те, кого я сразу узнал, потому что было много других. Кто-то подходит и говорит, что надо подойти к карете скорой помощи сдать кровь. Нас должны были проверить на всякие яды и радиации, которыми могли нас отравить российские спецслужбы.

Меня подводят к карете скорой и вижу мужчину, о котором говорили охранники в самолете. "Господин М" тоже сдавал кровь. Он смотрит на меня, а я на него – сердце колотится. Так тогда хотелось ему вспомнить о Стусе... Но нельзя сорвать обмен – ребята еще были в самолете. Молча жду, пока его заберут.

Я прошу сигарету, затягиваюсь, смотрю вокруг, чувствую теплый воздух, в голове легкое головокружение. Я понимаю, где я (позже я понял, что освобожден из плена, но не на свободе).

И тут я вспомнил одну лиру, которую год назад бросил на пляже в Турции. Правда, этот раз на море так и не удалось побывать.

Совсем скоро Тоничка и Лукьянчик приехали ко мне. Так мы все встретились в этой стране через год. Произошло так, как мы и загадали, однако при таких обстоятельствах, что сложно и представить.

Пишу о своих воспоминаниях сегодня, в День семьи, когда наш президент в Турции, с надеждой, что наши ребята вернутся из плена. И их близкие и родные смогут наконец обнять своих Героев!