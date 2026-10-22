Запрет на 5 лет: депутату Львовского облсовета Шеремете закрыли въезд в Шенгенскую зону

Святослав Шеремета был внесен в реестр нежелательных лиц с пятилетним запретом на въезд и пребывание в странах Шенгенской зоны. Ограничения будут действовать до 20 октября 2031 года.

Как сообщил Марцин Кервинский в социальной сети X, соответствующая процедура была инициирована по непосредственному представлению Радослава Сикорского.

Что известно о решении в отношении Шереметы?

Внесение в список нежелательных лиц делает невозможным пересечение границ и пребывание на территории любого государства Шенгенского пространства в течение всего установленного пятилетнего периода.

Следует уточнить, что буквально накануне, 21 октября, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что инициировал внесение депутата Львовской Рады Святослава Шереметы в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

Причиной он назвал участие чиновника в реконструкциях дивизии Ваффен-СС "Галичина" и инициативу объявить 2027 год годом Романа Шухевича. Львовские депутаты поддержали соответствующее решение 20 октября, однако вечером его текст исчез с официального сайта облсовета.

Сам Шеремета отверг обвинения польской стороны, подчеркнув, что Украина имеет право чтить своих героев и историю.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также вы подверг критике решение Львовского облсовета. Он заявил, что подобные шаги наносят ущерб украинско-польским отношениям и могут сыграть на руку противникам вступления Украины в Евросоюз. Туск призвал украинские власти не допускать действий, создающих препятствия для европейской интеграции страны.

В связи со скандальной ситуацией сообщалось о возможном " приостановке поставок военной помощи из Польши. " Однако в Минобороны страны такие данные опровергли.