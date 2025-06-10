"Святыня, которая пережила века": Россия повредила Софийский собор в Киеве
- Россия повредила Софийский собор в Киеве, символ рождения украинской государственности, во время массированной атаки 10 июня.
- В результате атаки также пострадала Одесская киностудия, уничтожены декорации к фильму "Довженко".
- Министр культуры заявил, что Россия воюет против украинской культуры, памяти и будущего.
В ночь на 10 июня Россия массированно атаковала Киев. В результате вражеских обстрелов поврежден Софийский собор.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Николая Точицкого.
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Атака на Софийский собор в Киеве 10 июня
Министр подчеркнул, что этой ночью агрессор снова ударил в самое сердце нашей идентичности.
Поврежден Софийский собор в Киеве – святыню, которая пережила века и символизирует рождение нашей государственности,
– заявил Точицкий.
Отметил, что взрывная волна вызвала разрушение карниза на главной апсиде памятника национального значения. Министр акцентировал, что этот храм XI века – это душа всей Украины.
Также Точицкий констатировал, что агрессор продолжает убивать Одессу, людей и культурное наследие. В частности, ночью пострадала Одесская киностудия – место, где творилось украинское кино.
В результате российской атаки повреждены павильоны, складские помещения, декорации и автотранспорт. Полностью уничтожены декорации к фильму "Довженко" – национального проекта о самом известном украинском режиссере.
Россия воюет не только с нашими городами – она ведет войну против нашей культуры, памяти, будущего,
– подчеркнул глава Минкульта.
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Последствия российской атаки / Фото из фейсбука Точицкого