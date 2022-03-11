Связь – говно, россиянам – смерть, – морпехи из 36 бригады передали поздравления родным

36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михийла Билинского передала поздравления своим родным и близким. Настроение у защитников боевое.

В бригаде отметили, что все украинские защитники дерутся ради Украины. Ни один боец ​​не сложил оружие и продолжает защищать государство от русских оккупантов.

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Мы передаем поздравления своим родным и близким! Оружие никто не сдал. Все стоят как один! Бьемся одним телом на поле боя, единым духом, ради Украины и ее народа!