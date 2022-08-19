Чтобы не было сообщений в ВСУ, – активист объяснил, почему на Херсонщине исчезла российская связь

19 августа в Херсонской области исчезла мобильная связь российских операторов, а также интернет от местных провайдеров. Это связано с передислокацией российских войск.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он отметил, что интернет и связь не работали до обеда.

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россияне передислоцировали войска

Молчанов заметил, что россияне осуществляли передислокацию с помощью понтонных переправ. Также на единичных автомобилях через Антоновский мост. А еще на подступах к этому мосту накапливается большая автоколонна с юга, то есть со стороны Олешек.

Чтобы не было сообщений в ВСУ от олешковцев, от херсонцев, оккупанты выключали интернет и связь и восстановили ее где-то с обеда,

– подчеркнул активист.

Так, по словам Молчанова, связи не было не только у местных жителей, но и у самих россиян. Они практически находились в информационном вакууме. Могли пользоваться своими рациями, однако и с ними постоянно возникают проблемы.

Молчанов о том, почему в Херсонской области исчезал интернет и связь: смотрите видео

оккупанты боятся украинских корректировщиков

Молчанов также рассказал, что эта "акция" связана еще и с тем, что россияне панически боятся украинских корректировщиков огня.

"Все репрессии в регионе сейчас связаны с тем, что они ищут корректировщиков", – подытожил херсонский активист.

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