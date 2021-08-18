Связали ремнем: в Польше после задержания полицией погиб украинец

В вытрезвителе Вроцлава 30 июля погиб украинец. Это произошло после задержания польской полицией.

Полицейские везли мужчину в автобусе к вытрезвителю во Вроцлаве, по дороге к нему задержанный заснул. Там тоже все было под контролем польских полицейских, пока мужчине не сняли наручники.

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Задержанный начал синеть и перестал дышать

По информации издания, задержанный начал нападать на правоохранителей – одного укусил за палец, а другого ударил кулаком. На помощь выехала подмога патрульных. Полицейские связали задержанного ремнями. После этого он начал синеть и перестал дышать.

После проверки документов выяснили, что мужчина имеет гражданство Украины. В его организме обнаружили 1,5 промилле алкоголя.

Сейчас польские эксперты устанавливают, не был ли мужчина под воздействием наркотиков. Расследует дело районная прокуратура в Свиднице Нижнесилезского воеводства. Деталей пока не разглашают.

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