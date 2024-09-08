Свяжем тысячные войска, – Свитан назвал перспективы Курской операции

Курская операция продолжается уже месяц. За это время она изменила ситуацию на линии фронта, а украинские военные теперь имеют возможность сковывать россиян еще больше.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что фронт на севере, который образовался благодаря Курской операции является очень важным. Теперь украинские военные должны наносить удары в сторону Москвы.

Смотрите также Операция на Курщине разрушила стратегию Путина: аналитик ISW объяснил провал россиян

Перспективы Курской операции

Курская операция, по словам Свитана, изменила архитектуру фронта, что очень важно. События на Курщине повлияли на ход боевых действий.

Мы наконец развернулись в сторону противника, теперь у нас фронт Северный. Таким он и должен был быть,

– отметил военный эксперт.

Свитан объяснил, что события в Курской области будут продолжать развиваться, все будет зависеть от действий российского командования, а именно от количества войск, которую оккупанты туда перебросят.

Курская операция может перейти из контроля к сковыванию россиян. Тогда мы свяжем сотни тысяч российских войск, если они решат нас остановить,

– подчеркнул военный эксперт.

По его мнению, украинским военным нужно осуществлять удары именно в сторону Москвы и не прекращать движение на этом направлении, тогда россияне будут растеряны еще больше.

К слову, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что украинские военные уже сформировали буферную зону на Курщине и на этом стоит остановиться. Теперь, по его мнению, стоит переходить к оборонительным мерам.