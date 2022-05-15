Свобода и мирное будущее: Зеленский показал, за что сражаются украинцы

Президент Владимир Зеленский обнародовал трогательные фото, как жители Украины живут в условиях полномасштабной войны. Все хотят мирного будущего.

Трогательные фотографии от иностранных фотографов президент обнародовал в своем инстаграме. На них – вся трагедия войны: прощание с любимыми и родными, жизнь беженцев, эвакуация мирных граждан.

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Эти люди хотели спокойно жить, создавать семьи, радоваться от каждого момента. Но российские оккупанты решили их "освободить" от нормальной и мирной жизни. Теперь за него приходится воевать.

Мы боремся за свободу для нашего государства. Мы боремся за счастливое и мирное будущее для миллионов украинских семей, – написал Владимир Зеленский.

Трогательные фотографии украинцев во время войны от иностранных фотографов

Когда закончится война

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк обнародовал простую формулу, которая поможет Украине завершить войну с Россией уже к концу этого года. Никто ведь не заинтересован в затяжной войне. Для того чтобы все закончить, как считает Подоляк, необходимо нефтяное эмбарго от стран ЕС для России, а также много помощи оружием – танки, самолеты и артиллерия.

Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что перелом в войне в пользу Украины может произойти уже в августе. Однако большинство битв все равно будут продолжаться – они завершатся ближе к концу года.

Буданов верит, что Украина сможет вернуть все свои территории, включая временно оккупированные Донбасс и Крым. Украинская разведка тщательно изучает врага и подробно знает их планы.

Кроме того, министр обороны Алексей Резинков недавно подчеркнул, что Украину ждут примерно несколько сложных недель. Сейчас нужно держаться и накопить западное оружие, чтобы уравновесить все силы.

"Сколько их будет - точно не скажет никто. В этот период мы будем держать оборону преимущественно собственными силами против взбешенного от ярости агрессора. Пока тяжелое иностранное вооружение уравновесит силы и обеспечит излом в пользу Украины, пройдет время", – рассказал Алексей Резников.

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