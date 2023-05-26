"Панически прятались в посадках": РДК и "Свобода России" показали кадры с рейда по Белгородщине

Российские добровольцы изрядно испугали оккупантов во время рейда в Белгородскую область. Местные военные, несмотря на то, что были на своей территории, прятались от РДК и "Свободы России" кто куда.

Бойцы из "Свободы России" и Российского добровольческого корпуса 26 мая опубликовали первую видео-сводку по рейду в Белгородскую область. Добровольцы заявили, что во время операции уничтожили и повредили немало военной техники оккупантов.

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Как проходил рейд на Белгородщину

Недавно министр обороны России Шойгу утверждал, что во время прорыва российской границы добровольцами из РДК и "Свободы России" оккупанты сработали оперативно и четко. Но, несмотря на его заявления о том, что "националистические группировки" уничтожили и разгромили, видео-сводка российских добровольцев доказывает обратное.

Российские солдаты, хоть и находились на своей территории и имели численное преимущество, решили не давать отпор, а прятались по посадкам и под заборами.

Они хотели поиграть в прятки, но наши артиллеристы играют лучше. Здесь же – уничтоженная и поврежденная техника, которая больше не поедет по российским дорогам разрушать украинские города,

– заявили в легионе.

Видео-сводка по операции в Белгородской области / Видео с телеграма "Свободы России"

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