"Панически прятались в посадках": РДК и "Свобода России" показали кадры с рейда по Белгородщине
Источник:Легион "Свобода России"
Российские добровольцы изрядно испугали оккупантов во время рейда в Белгородскую область. Местные военные, несмотря на то, что были на своей территории, прятались от РДК и "Свободы России" кто куда.
Бойцы из "Свободы России" и Российского добровольческого корпуса 26 мая опубликовали первую видео-сводку по рейду в Белгородскую область. Добровольцы заявили, что во время операции уничтожили и повредили немало военной техники оккупантов.
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Как проходил рейд на Белгородщину
Недавно министр обороны России Шойгу утверждал, что во время прорыва российской границы добровольцами из РДК и "Свободы России" оккупанты сработали оперативно и четко. Но, несмотря на его заявления о том, что "националистические группировки" уничтожили и разгромили, видео-сводка российских добровольцев доказывает обратное.
Российские солдаты, хоть и находились на своей территории и имели численное преимущество, решили не давать отпор, а прятались по посадкам и под заборами.
Они хотели поиграть в прятки, но наши артиллеристы играют лучше. Здесь же – уничтоженная и поврежденная техника, которая больше не поедет по российским дорогам разрушать украинские города,
– заявили в легионе.
Видео-сводка по операции в Белгородской области / Видео с телеграма "Свободы России"
"Освобождение" Белгородской области: что известно
- Российские добровольцы рассказали, что за несколько дней рейда успели продвинуться на 42 квадратных километра. Пока неизвестно, сколько именно людей участвовали в операции.
- В РДК и "Свободе России" заявили, что во время рейда потеряли двух бойцов. Еще 10 военных ранены. В то же время, за время проведения операции добровольцам удалось взять пленных и "затрофеить" немало техники.
- Между тем спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что РДК проводила операцию на территории Белгородщины для того, чтобы создать "полосу безопасности". В то же время, Украина к действиям российских добровольцев непричастна, хотя и наблюдает за ними с вниманием и интересом.