Буферная зона на Донбассе: Зеленский назвал два вероятных формата

Украина рассматривает предложенный США план создания свободной экономической зоны в пределах районов боевых действий, в частности в Донецкой области. Зона разделяла бы украинские и российские силы после потенциального перемирия.

Соответствующую информацию рассказал украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его телефонное интервью для Bloomberg.

Что сказал Зеленский об этом?

По его словам, в рамках вышеупомянутого плана буферная зона, которая может появиться после отвода войск, станет территорией, на которой люди и бизнес смогут жить и работать по специальному правовому и налоговому режиму.

Формат сложный, но справедливый,

– считает президент Украины.

Владимир Зеленский объяснил, что предложение будет предусматривать повторение Россией шагов, которые сделает Украина, а также потребует внутреннего обсуждения. Такая зона может появиться в некоторых частях Донецкой области.

В таком случае, по его мнению, это будет компромисс, которых потребует от обеих сторон отвода войск на расстояние, которое было бы достаточным для нормальной жизни на этих территориях. Он добавил, что есть и второй вариант.

Речь идет о прекращении боев с оставлением сил на текущих позициях, пока нерешенные вопросы будут решать дипломатическим путем, то есть это касается замораживания линии соприкосновения, а не конфликта.

Именно последний вариант, по словам украинского президента, будет легче внедрять и мониторить иностранным партнерам нашего государства, которые бы могли обязаться контролировать выполнение достигнутой договоренности.

О чем еще сообщил президент в интервью?