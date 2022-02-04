Свободная Украина – гарант безопасности Польши: в Варшаве приняли резолюцию

Верхняя палата польского парламента 4 февраля одобрила резолюцию в поддержку Украины. В документе обозначили угрозы для нашего государства и для Европы в целом.

Документ приняли единогласно. Его поддержали все 92 сенатора. Посол Украины в Польше Андрей Дещица поблагодарил Сенат за солидарность.

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О чем польская резолюция

В резолюции очертили, что свободная Украина – один из гарантов безопасности Польши. Польское правительство постоянно поддерживает стратегическое партнерство между Киевом и Варшавой. Констатировали, что Украина сейчас "столкнулась со смертельной опасностью". Речь идет об угрозе очередного вторжения.

Очень важно, чтобы польская власть надежно поддерживала нашего соседа, ведь нет безопасной Польши без независимой Украины,

– подчеркнули в резолюции.



Сенат Польши принял резолюцию / Фото из твиттера Андрея Дещицы

Помощь для Украины

Сенат Польши поддерживает предоставление Украине политической и финансовой помощи. В частности, поставки оружия, а также участие стран-членов НАТО в обучении украинских военных.

Варшава напоминает, что Россия собрала на границах Украины огромную армию: танки, артиллерию, корабли и боевую авиацию. Москва хочет таким образом дестабилизировать ситуацию в Европе.

"Это может привести к вспышке крупнейшего вооруженного конфликта со времен Второй мировой войны", – добавили сенаторы.

Несмотря на это, Сенат убежден в возможности диалога с Россией. Однако условием для этого является отвод российских войск от украинской границы.

Как Польша поддерживает Украину

Поляки 3 февраля направили украинцам гуманитарную помощь. 9 грузовиков уже отправились с таможенного поста "Ягодин" в Киев.

Варшава также окажет нам военную помощь. Соответствующее решение уже приняло польское правительство. Речь идет о ПЗРК Piorun.

Кроме того, на фоне угрозы нападения России Польша объединится в оборонительный союз с Украиной и Великобританией. Объявить о союзе должны были лидеры стран во время визита в Киев на этой неделе, однако этого не произошло.

Кстати – В союзе с Великобританией и Польшей будет три направления