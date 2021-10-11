"Свободное небо" и инновации: на саммите Украина – ЕС подпишут 3 соглашения

11 октября 2021 , 13:06
Читати новину українською

Источник:

"РБК-Украина"

Саммит Украина – Евросоюз состоится в Киеве 14 октября. Во время мероприятия планируют подписать сразу 3 соглашения.

Один из чиновников ЕС заявил, что во время саммита подпишут соглашение "о свободном небе". В других документах идет речь о присоединении Украины к программе исследований и инноваций Horizon Europe, а также – программы "Креативная Европа".

Заметьте Торговые войны, диджитализация и соглашение об ассоциации с ЕС: что должна учесть Украина

Чиновник отметил, что соглашение "о свободном небе" активизирует туристическую привлекательность Украины. В частности, на украинский рынок могут зайти новые перевозчики.

Во время саммита также обсудят:

  • борьбу с пандемией коронавируса;
  • ситуацию в Крыму и на Донбассе;
  • энергетическую безопасность Украины.

Присоединение Украины к Horizon Europe

  • Horizon Europe – программа научных исследований и инноваций.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что участие Украины в Horizon Europe будет означать сотрудничество во всех научных сферах: от медицины до космоса.
  • Кроме того, это даст дополнительные финансовые возможности для научных учреждений и обмен опытом для украинских ученых.
Автор: Мар'яна Бекало