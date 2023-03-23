Россия срочно перебрасывает войска на новое направление: фронтовое обозрение с Романом Свитаном

Россия начала неожиданно перебрасывать свои войска на новое направление. Похоже, враг планирует создать "новый Бахмут", ведь именно это напоминают его действия вблизи Авдеевки.

Эту ситуацию в ежедневном обзоре с фронта для 24 Канала от 23 марта прокомментировал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Россияне внезапно перебрасывают войска

Сейчас россияне срочно перебрасывают войска на направление Авдеевки. Власть даже призвала гражданских немедленно выезжать из города.

Собеседник пояснил, что первоочередная задача россиян на Авдеевском направлении – отодвинуть украинские войска от города. Ведь отсюда наша артиллерия может доставать даже в Донецк и Макеевку.

Вся Донецкая агломерация под ударом артиллерии. Для них это очень больно, ведь разместиться ни в городе, ни в пригороде они не могут. Потому и пытаются отодвинуть наш гарнизон,

– объяснил Роман Свитан.

Правда, россияне пытаются это сделать уже 9 лет войны. Впрочем, ничего не выходит, ведь город расположен на возвышении, а рубеж обороны на этом направлении отстроен очень грамотно.

Ситуация вокруг Авдеевки и расстояние до Донецка / Скриншот DeepStateMAP

Офицер также объяснил ряд причин, почему россиянам так и не удается захватить Авдеевку или хотя бы взять город в окружение:

равнинная местность вокруг – в частности, Донецкий аэропорт, расположенный между Донецком и Авдеевкой. Сам же город расположен на возвышенности;

– в частности, Донецкий аэропорт, расположенный между Донецком и Авдеевкой. Сам же город расположен на возвышенности; невозможность отрезать пути снабжения – за 9 лет здесь существует уже очень много механизмов истощения боеприпасов и военной амуниции;

– за 9 лет здесь существует уже очень много механизмов истощения боеприпасов и военной амуниции; сложная местность Карловского водохранилища – один из берегов здесь очень высокий и его занимает украинская артиллерия, которая контролирует и защищает район от окружения.

Там за последний год пристрелян уже каждый куст. Артиллериста можно даже не будить – он во сне в любое место положит необходимое количество снарядов,

– убежден полковник запаса.

Свод с фронта с Романом Свитаном: смотрите видео

Контрнаступление начнется в Бахмуте?

Главнокомандующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне теряют значительные силы в Бахмуте, и вскоре украинские армейцы этой возможностью воспользуются.

Наш собеседник подчеркивает, что россияне решили проводить свои наступательные действия в очень неловкий момент. Все потому, зимой не было сильных морозов, а весна так же началась с дождей.

"Почва влажная, техника толком пройти не может. Поэтому и эти все наступательные действия россияне в большинстве своем проводят за счет живой силы, а у нее есть такая проблема – она может истощаться", – объясняет Роман Свитан.

По его словам, россияне могут пробовать наступать месяц – полтора, но после этого уже банально не выдержит человеческий организм. Именно этот момент ВСУ сейчас могут поймать.

При этом поймаем, когда станет уже значительно более сухо, можно будет наступать, выполнять широкомасштабные наступательные действия. Но вряд ли мы это будем делать в лоб тем российским войскам, которые сейчас пытаются давить на Бахмут,

– акцентирует полковник ВСУ.

Он предлагает два других перспективных направления для контрнаступления украинских войск:

из Белогоровки на Бахмут ,

, из Белогоровки на Попасную.

Перспективные направления наступления ВСУ / Скриншот DeepStateMAP

Военный эксперт убежден, что россияне сами же создали предпосылки для оперативного окружения их сил вблизи Бахмута. Ведь из Белогоровки до Бахмута всего чуть больше 20 километров.

Любое движение на 10 километров из Бахмута, на 10 километров юго-западнее Белогоровки – это угроза окружения всей ППК "Вагнера". Они это прекрасно понимают,

– заявил Роман Свитан.

Так же это понимают и генералы украинской армии. Поэтому только и ждут удобного момента – чтобы выйти на танках и работать уже не только по дорогам с жестким покрытием, но и в полях.