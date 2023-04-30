В Генштабе рассказали, что россияне наносят удары и совершают обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам. Кремль до сих пор применяет тактику террора. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В частности, захватчики 30 апреля нанесли 2 ракетных удара по Краматорску и Константиновке. Также в течение суток они нанесли 15 авиационных ударов и совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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Что происходит на разных направлениях

Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны в течение суток отразили там более 20 вражеских атак. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка – наши защитники стойко удерживают оборону.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок захватчиков не выявляют. В то же время, на территории Беларуси до сих пор находятся определенные подразделения вооруженных сил России.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты продолжают удерживать определенное количество войск в приграничных с Украиной районах России. В течение суток они нанесли авиационные удары по населенным пунктам:

Красный Хутор Черниговской области,

Середина-Буда Сумской области, где повреждены частные дома.

Также россияне совершили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов:

Николаевка, Галагановка, Леоновка Черниговской области;

Середина-Буда, Дружба, Бачевск Сумской области,

Червоная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Красное, Волчанск, Лошаково на Харьковщине.

На Купянском направлении враг не производил наступательных действий. Под артиллерийские и минометные обстрелы попали населенные пункты:

Каменка, Красное Первое, Двуречная, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области,

Новоселовское Луганской области.



ВСУ отбивают атаки захватчиков / Фото Генштаба ВСУ

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На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам оккупантов подверглись населенные пункты, расположенные рядом с линией боевого столкновения, а именно:

Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области,

Колодцы, Верхнекаменское, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. В частности, продолжаются бои в Бахмуте. В то же время в течение суток оккупанты безрезультатно наступали в направлении населенного пункта Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали:

Васюковка,

Орехово-Василевка,

Новомарково,

Григоровка,

Бахмут,

Часов Яр,

Ивановское,

Константиновка,

Белая Гора,

Дилиевка,

Северное,

Зализное,

Южное,

Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне также вели наступательные действия в районе населенных пунктов Авдеевка и Первомайское Донецкой области, однако успеха не имели. Кроме этого, враг совершил обстрелы населенных пунктов:

Новокалиново,

Авдеевка,

Тоненькое,

Карловка,

Водяное,

Первомайское.

На Марьинском направлении захватчики продолжают атаковать позиции Сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Под вражеские обстрелы попали населенные пункты: Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг не производил наступательных действий. Однако россияне обстреляли населенные пункты:

Угледар,

Пречистовка,

Новоукраинка,

Золотая Нива в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. В течение суток россияне совершили обстрелы ряда населенных пунктов, среди которых:

Времьевка, Бурлацкое, Новоселка, Новополь Донецкой области;

Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменское Запорожской области,

Херсон.

Кроме этого, от авиационного удара пострадал Кизомыс Херсонской области.



Защитники продолжают оборонять страну / Фото Генштаба ВСУ

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В оккупированной Луганской области – проблема с захоронениями

Местным больницам временно оккупированного Луганска становится все труднее справиться с возрастающим количеством раненых.

Для лечения и реабилитации российских военных в город недавно из Московской области прибыла группа медицинских работников, в частности хирурги. Официальная цель приезда – обмен опытом и помощь медицинским учреждениям Луганска,

– рассказали в Генштабе.

В последнее время безвозвратные потери из принудительно мобилизованных в российскую армию жителей Луганска и его окрестностей составляют около 70 человек в день. Чтобы предотвратить возможные проявления недовольства среди населения, ритуальным службам рекомендовали корректировать численность присутствующих на похоронных процессиях до 6 человек. Кроме того, так называемое "МГБ" настаивает именно на кремации погибших вместо захоронения.

В свою очередь, Силы обороны продолжают наносить противнику немалые потери. В частности, авиация Сил обороны за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

4 района сосредоточения вооружения и военной техники, а также живой силы,

склад боеприпасов,

2 района сосредоточения вражеской артиллерии,

логистический центр оккупантов.



Украинские бойцы наносят россиянам потери / Фото Генштаба ВСУ