У Генштабі розповіли, що росіяни завдають ударів та здійснюють обстріли як по військових, так і по цивільних об'єктах. Кремль досі застосовує тактику терору. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Зокрема, загарбники 30 квітня завдали 2 ракетних ударів по Краматорську та Костянтинівці. Також протягом доби вони завдали 15 авіаційних ударів та здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

До теми Окупанти наступають на 4 напрямках, ЗСУ відбили 58 ворожих атак: карта бойових дій на 30 квітня

Що відбувається на різних напрямках

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони протягом доби відбили там понад 20 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка – наші захисники стійко тримають оборону.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань загарбників не виявляють. Водночас на території Білорусі досі перебувають визначені підрозділи збройних сил Росії.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти продовжують утримувати певну кількість військ у прикордонних з Україною районах Росії. Протягом доби вони завдали авіаційних ударів по населених пунктах:

Красний Хутір Чернігівської області,

Середина-Буда Сумської області, де пошкодилися приватні будинки.

Також росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів:

Миколаївка, Галаганівка, Леонівка Чернігівської області;

Середина-Буда, Дружба, Бачівськ Сумської області,

Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Вовчанськ, Лошакове на Харківщині.

На Куп'янському напрямку ворог не проводив наступальних дій. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти:

Кам'янка, Красне Перше, Дворічна, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області,

Новоселівське Луганської області.



ЗСУ відбивають атаки загарбників / Фото Генштабу ЗСУ

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На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів окупантів зазнали населені пункти, що розміщені поряд з лінією бойового зіткнення, а саме:

Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області,

Колодязі, Верхньокам'янське, Cпірне та Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Зокрема, тривають бої у Бахмуті. Водночас протягом доби окупанти безрезультатно наступали у напрямку населеного пункту Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали:

Васюківка,

Оріхово-Василівка,

Новомаркове,

Григорівка,

Бахмут,

Часів Яр,

Іванівське,

Костянтинівка,

Біла Гора,

Диліївка,

Північне,

Залізне,

Південне,

Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку росіяни також вели наступальні дії в районі населених пунктів Авдіївка та Первомайське Донецької області, проте успіху не мали. Окрім цього, ворог здійснив обстріли населених пунктів:

Новокалинове,

Авдіївка,

Тоненьке,

Карлівка,

Водяне,

Первомайське.

На Мар'їнському напрямку загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони. Тривають бої за Мар'їнку. Ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог не проводив наступальних дій. Однак росіяни обстріляли населені пункти:

Вугледар,

Пречистівка,

Новоукраїнка,

Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Протягом доби росіяни здійснили обстріли низки населених пунктів, серед яких:

Времівка, Бурлацьке, Новосілка, Новопіль Донецької області;

Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка та Кам'янське Запорізької області,

Херсон.

Окрім цього, авіаційного удару зазнав Кізомис Херсонської області.



Захисники продовжують боронити країну / Фото Генштабу ЗСУ

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На окупованій Луганщині – проблема з похованнями

Місцевим лікарням тимчасово окупованого Луганська стає дедалі важче впоратися зі зростальною кількістю поранених.

Для лікування та реабілітації російських військових до міста нещодавно із Московської області прибула група медичних працівників, зокрема, хірурги. Офіційна мета приїзду – обмін досвідом та допомога медичним закладам Луганська,

– розповіли у Генштабі.

Останнім часом безповоротні втрати із примусово мобілізованих до російської армії мешканців Луганська та його околиць становлять близько 70 осіб на день. Щоб запобігти можливим проявам невдоволення серед населення, ритуальним службам рекомендували коригувати чисельність присутніх на похоронних процесіях до 6 осіб. Окрім того, так зване "МДБ" наполягає саме на кремації загиблих на противагу похованню.

Своєю чергою, Сили оборони продовжують завдавати противнику чималих втрат. Зокрема, авіація Сил оборони за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу окупантів. Підрозділи ж ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

4 райони зосередження озброєння та військової техніки, а також живої сили,

склад боєприпасів,

2 райони зосередження ворожої артилерії,

логістичний центр окупантів.



Українські бійці завдають росіянам втрат / Фото Генштабу ЗСУ