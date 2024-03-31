В течение суток враг нанес 23 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и по населенным пунктам. Было зафиксировано 49 боевых столкновений.
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Волынское и Полесское направления
Оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Северское и Слобожанское направления
На этих направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах и проводит диверсионно-разведывательную деятельность. Также оккупанты обстреливают населенные пункты с территории России и наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы.
Украинские подразделения пресекли попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы противника в районе населенного пункта Старая Гута Сумской области.
Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александровка Сумской области; Огурцово Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Буда-Воробьевская, Елино Черниговской области; Середина Буда, Лукашевка, Стариково Сумской области; Казачья Лопань, Лукьянцы, Терновая Харьковской области,
– говорится в сводке.
Купянское направление
На этом направлении враг не вел наступательных действий. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Петропавловка, Котляровка Харьковской области.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Степная Новоселовка Харьковской области.
Лиманское направление
Наши бойцы отбили три атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Первомайское Харьковской области и Ямполовка Донецкой области.
От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области; Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.
Бахмутское направление
Воины отбили 7 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области. Там враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.
Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Роздоловка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Калиновка, Часов Яр, Ступочки Донецкой области.
Авдеевское направление
Наши защитники отбили 9 атак в районах населенных пунктов Семеновка, Уманское, Первомайское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.
Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердичи, Орловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Бердичи, Уманское, Нетайлово, Невельское Донецкой области.
Ранее майор 3 ОШБр Родион Кудряшов рассказывал о ожесточенных боях на Авдеевском направлении.
Новопавловское направление
Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка и восточнее Водяного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 16 раз пытался прорвать оборону наших войск,
– сообщил Генштаб.
Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Победа и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Острое, Максимильяновка, Константиновка, Урожайное Донецкой области.
Ореховское направление
Враг при поддержке авиации совершил две атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Полтавка, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области.
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Херсонское направление
Врагом совершил две атаки позиций наших войск на левом берегу Днепра. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Кизомис, Антоновка, Крынки, Понятовка Херсонской области.
Стоит также отметить, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Ракетные войска нанесли поражение по двум пунктам управления БпЛА, одному средству противовоздушной обороны, станции РЭБ и артиллерийскому средству врага.