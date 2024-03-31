Протягом доби ворог завдав 23 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Було зафіксовано 49 бойових зіткнень.

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Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сіверський та Слобожанський напрямки

На цих напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах та проводить диверсійно-розвідувальну діяльність. Також окупанти обстрілюють населені пункти з території Росії та нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону.

Українські підрозділи зупинили спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника в районі населеного пункту Стара Гута Сумської області.

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександрівка Сумської області; Огірцеве Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Буда-Вороб’ївська, Єліне Чернігівської області; Середина Буда, Лукашівка, Старикове Сумської області; Козача Лопань, Лук’янці, Тернова Харківської області,

– йдеться у зведенні.

Куп'янський напрямок

На цьому напрямку ворог не вів наступальних дій. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Петропавлівка, Котлярівка Харківської області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Степова Новоселівка Харківської області.

Зверніть увагу! Раніше росіяни "вкидали" інформацію про наступ на Харків. Владімір Путін нібито хоче завершити так звану "СВО" захопленням цього міста. Водночас росіяни неодноразово використовували подібні спецоперації для того, щоб ввести в оману ЗСУ.

Лиманський напрямок

Наші бійці відбили три атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Першотравневе Харківської області та Ямполівка Донецької області.

Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

Бахмутський напрямок

Воїни відбили 7 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Там ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення.

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Роздолівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Часів Яр, Ступочки Донецької області.

Авдіївський напрямок

Наші захисники відбили 9 атак в районах населених пунктів Семенівка, Уманське, Первомайське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Бердичі, Орлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Бердичі, Уманське, Нетайлове, Невельське Донецької області.

Раніше майор 3 ОШБр Родіон Кудряшов розповідав про запеклі бої на Авдіївському напрямку.

Новопавлівський напрямок

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог за підтримки авіації 16 разів намагався прорвати оборону наших військ,

– повідомив Генштаб.

Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Побєда та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Гостре, Максимільянівка, Костянтинівка, Урожайне Донецької області.

Оріхівський напрямок

Ворог за підтримки авіації здійснив дві атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Полтавка, Мала Токмачка, Новоданилівка Запорізької області.

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Херсонський напрямок

Ворогом здійснив дві атаки позицій наших військ на лівому березі Дніпра. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Золота Балка, Кізомис, Антонівка, Кринки, Понятівка Херсонської області.

Варто також зазначити, що протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Ракетні війська завдали ураження по двох пунктах управління БпЛА, одному засобу протиповітряної оборони, станції РЕБ та артилерійському засобу ворога.