Защитники сбили вражеский Су-25, поликлиника Луганска стала казармой: главное из Генштаба

Украинские воины, рискуя своей жизнью, героически защищают страну от российских захватчиков. В то же время оккупанты продолжают вести наступательные действия и обстреливают украинские территории.

Об актуальной ситуации на фронте сообщили в Генштабе ВСУ, информирует 24 Канал. Только за прошедшие сутки украинские защитники отбили более 140 атак противника на разных направлениях.

Читайте также Оккупантов специально посылают под Марьинкой на смерть, чтобы выведать огневые позиции ВСУ, – NYT

Что известно о ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, противник продолжает активно вести наступательные действия по 5 направлениям. Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Россияне за минувшие сутки нанесли всего 50 авиационных и 5 ракетных ударов. В частности, захватчики выпустили по Украине 11 БпЛА типа Shahed-136, 9 из которых сбили украинские воины.

Кроме того, оккупанты совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В том числе по мирным населенным пунктам.

Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины,

– отметили в сводке.

Обратите внимание Россия истощает свои силы: военный эксперт спрогнозировал наступление ВСУ

Оккупанты проводят принудительную паспортизацию, а в Луганске сделали из поликлиники казарму

Российские захватчики усиливают давление на жителей Запорожской области, чтобы те принимали российские паспорта. В частности, в некоторых населенных пунктах с 1 января люди, не имеющие паспорта страны-агрессора, не могут получить денежные выплаты, в том числе зарплату.

Все расчеты оккупанты заставляют осуществлять исключительно через карты российских банков. В то же время во временно оккупированном Луганске враги решили использовать часть городской поликлиники как казарму. Это они делают, вероятно, для того, чтобы обезопасить оккупантов от поражений ВСУ.

В помещение уже завезены двухъярусные кровати для личного состава. В то же время, руководство медицинского учреждения должно решить ряд вопросов размещения персонала и приема пациентов,

– отметили в Генштабе.

Россияне продолжают нести существенные потери в технике и личном составе

Украинская авиация за прошедшие сутки 15 раз ударила по позициям захватчиков и поразила зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции. Кроме Shahed-136 защитники также ликвидировали вражеский самолет Су-25 и еще 8 дронов разных типов.

Ракетные войска и артиллерия попали в пункт управления и 8 районов сосредоточения противника. Вдобавок, воины попали в 2 ПВО врага, артиллерийское подразделение на огневых позициях, склад боеприпасов и радиолокационную станцию оккупантов.