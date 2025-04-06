Более 130 боестолкновений на фронте за сутки: сводка Генштаба 6 апреля

В Генштабе ВСУ подвели итоги суток на фронте. За 6 апреля на передовой произошло 135 боевых столкновений. Покровское, Лиманское, Торецкое и Курское направления пока остаются самыми горячими.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Генштаба. Россияне применили 23 ракеты и 718 дронов-камикадзе, нанесли 63 авиационных ударов и более 4200 раз обстреляли позиции украинских войск и населенные пункты.

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Какова ситуация на фронте вечером 6 апреля

На Харьковском направлении враг два раза атаковал ВСУ в районе Волчанска и в сторону Каменки. Противник нанес авиаудары по Березовке, Казачьей Лопани, Золочеву и Двуречанскому.

На Купянском направлении враг пытался продвинуться к украинским позициям возле населенных пунктов Песчаное, Новая Кругляковка, Богуславка, Загрызово. ВСУ отбили пять атак, еще один бой продолжается.

На Лиманском направлении произошло 20 атак в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новое, Колодези, Ямполовка, Надежда и в направлениях Новомихайловки, Новосергиевки, Торского, Редкодуба, Нового. 14 наступательных действий захватчиков удалось остановить, еще шесть боев продолжаются до сих пор.

На Северском направлении Силы обороны отбили два штурма россиян в районе Белогоровки.

На Торецком направлении враг провел 17 наступательных действий у Дачного, Дилиевки, Торецка и Леонидовки, сейчас продолжается еще одно боестолкновение.

На Покровском направлении за сутки оккупанты 42 раза пытались вклиниться в оборону ВСУ в районах Сухой Балки, Калинового, Удачного, Елизаветовки, Лисовки, Котляровки, Преображенки, Андреевки, Богдановки, Водяного Второго, Котлиного, Успеновки. Еще 5 боестолкновений продолжается. На этом направлении враг также нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Бересток, Покровск, Заря, Гродовка, Котлиное, Новопавловка.

У Покровска украинские защитники ликвидировали и ранили за сутки 241 оккупанта. Уничтожено 5 тягачей МТЛБ, 6 автомобилей, десять мотоциклов, 7 танков, боевую машину пехоты и один пункт управления БпЛА, а также было существенно повреждено пушку российских захватчиков.

На Новопавловском направлении ВСУ отбили три атаки россиян у Разлива и Константинополя, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. Оккупанты нанесли авиаудары по Одрадному, Комару и Мирному.

На Гуляйпольском направлении враг трижды атаковал позиции украинских защитников в районах Привольного и Свободного Поля. Под авиаударом оказалось Гуляйполе.

На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре вражеские атаки вблизи Щербаков, Малых Щербаков и Каменского. Враги ударили КАБами по Новопавловке, Орехове и Новоандреевке.

На Приднепровском направлении воины остановили неудачную попытку россиян пройти к нашим позициям.

На Курском направлении за сутки произошло 29 боестолкновений, четыре из которых еще продолжаются. Россияне сбросили 17 КАБ, осуществили 178 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

6 апреля воинов 47 механизированной бригады, 31 отдельной механизированной бригады, 140 отдельного разведывательного батальона Морской пехоты наградили за профессиональную боевую работу и эффективное уничтожение врага. Недавно также отличились бойцы 44 ОАБр, которые смогли уничтожить гаубицы и личный состав российской армии.