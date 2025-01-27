От Курахово до Курска – ключевые направления для ВСУ: обзор фронта и карты ISW

На востоке Украины продолжаются интенсивные бои за ключевые города, среди которых Курахово, Часов Яр, Волчанск и Торецк. Эти направления определяют ход войны, а каждый метр земли имеет стратегическое значение для обеих сторон.

Анализ и выводы ISW публикует 24 Канал, добавляя и обновленные карты боев. Отчет за 26 января 2025 года.

Читайте также Лиманское и Покровское направления под вражескими атаками: карта боевых действий 27 января

Обзор ситуации на фронтах в Украине и России за 26 января

Украинские Вооруженные Силы продолжают активную оборону и контрнаступательные действия на разных направлениях. Ситуация остается напряженной, с особым обострением на востоке.

В Донецкой области Курахово продолжает оставаться одним из направлений интенсивного противостояния. Враг ведет артиллерийские обстрелы жилых районов, пытаясь создать давление на оборонительные позиции украинских военных. Несмотря на это, ВСУ успешно удерживают линии обороны.

продолжает оставаться одним из направлений интенсивного противостояния. Враг ведет артиллерийские обстрелы жилых районов, пытаясь создать давление на оборонительные позиции украинских военных. Несмотря на это, ВСУ успешно удерживают линии обороны. Российские войска усиливают давление, пытаясь прорваться ближе к ключевым транспортным узлам в Донецкой области. Украинская артиллерия эффективно отвечает, уничтожая технику противника. Сегодня Волноваха остается стратегическим плацдармом, где решается контроль над прилегающими территориями.

остается стратегическим плацдармом, где решается контроль над прилегающими территориями. На Харьковской области российские войска продолжают обстрелы приграничных районов с использованием ракетной артиллерии. В городе укреплены системы ПВО, что позволяет избежать значительных жертв среди гражданского населения.

Боевые действия в Украине и России за 26 января / Карты ISW

На северо-востоке Украины, в Волчанске и Купянске , продолжаются бои за контроль над приграничными территориями. Российские войска пытаются давить на эти направления, но встречают мощное сопротивление. Купянск остается ключевым логистическим узлом, через который проходят поставки для украинских войск. Волчанск часто обстреливается врагом из-за близости к границе, но ВСУ укрепляют оборону региона.

, продолжаются бои за контроль над приграничными территориями. Российские войска пытаются давить на эти направления, но встречают мощное сопротивление. Купянск остается ключевым логистическим узлом, через который проходят поставки для украинских войск. Волчанск часто обстреливается врагом из-за близости к границе, но ВСУ укрепляют оборону региона. Северск остается важным объектом в борьбе за контроль в Донецкой области. Здесь российские войска пытаются продвинуться к более стратегическим позициям, но украинская армия блокирует эти попытки. Часто применяется тяжелая артиллерия.

остается важным объектом в борьбе за контроль в Донецкой области. Здесь российские войска пытаются продвинуться к более стратегическим позициям, но украинская армия блокирует эти попытки. Часто применяется тяжелая артиллерия. В прифронтовых городах Часов Яр и Торецк ситуация является критической. Обстрелы мирных жителей и инфраструктуры продолжаются почти ежедневно. Часов Яр рассматривается врагом как плацдарм для наступления на Бахмутское направление. Торецк выступает важным пунктом поддержки для украинских войск, которые удерживают позиции вблизи Горловки.

рассматривается врагом как плацдарм для наступления на Бахмутское направление. выступает важным пунктом поддержки для украинских войск, которые удерживают позиции вблизи Горловки. Российский город Курск, расположенный недалеко от украинской границы, используется как военный хаб для логистики и артиллерийской поддержки наступательных действий. Украинские дроны время от времени наносят удары по военным объектам в этом регионе, что усложняет планы врага.

Подытоживая сводку, Институт изучения войны отметил, что ВСУ демонстрируют высокий уровень устойчивости и тактического мастерства, удерживая позиции на сложных направлениях. Особый акцент остается на обороне стратегически важных городов, таких как Купянск, Харьков и Волноваха, а также на уничтожении логистических баз врага на приграничных территориях.