Своими глазами увидели ужасы войны: премьеры Испании и Дании приехали в Бородянку
Источник:Гуманитарный штаб Киевщины
В Киев 21 апреля прибыли премьер-министр Испании Педро Санчес и глава правительства Дании Мэтте Фредериксен. Политики посетили практически полностью разрушенную Бородянку, чтобы увидеть последствия прихода "русского мира".
Санчес и Фредериксен осматривали руины городка вместе с главой Киевской ОВА Александром Павлюком и его советником Алексеем Кулебой. Европейские политики общались с местными жителями, пережившими ужасы бомбардировок и оккупации.
Тем временем Эстония признала действия России в Украине геноцидом
Весь мир должен знать правду, – Алексей Кулеба
Главы правительств собственными глазами увидели ужасы и зверства, которые совершали российские оккупанты на нашей земле. Весь мир должен знать правду,
– написал Алексей Кулеба в соцсетях.
Отреагировал на увиденное премьер Испании. Он написал в твиттере, что "увидел весь ужас и зверства войны Путина". Санчес пообещал, что украинцы не останутся наедине с этим.
Главы правительств прибыли в Киев поездом
Отметим, что главы правительств прибыли в столицу Украины на поезде. Их встретила украинская делегация. И Санчес, и Фредериксен подчеркнули, что официальный Киев имеет полную поддержку от их стран.
Смотрите фото из Бородянки / Фото Алексея Кулебы:
Видео из Бородянки / Видео из твиттера Педро Санчеса:
Накануне в Бородянке нашли еще 2 могилы с убитыми украинцами
Отметим, что накануне в Бородянке обнаружили еще две могилы с жертвами оккупантов. В этих могилах было 9 тел, самой младшей погибшей было всего 15 лет. Личности 4 убитых уже идентифицировали.
Смотрите в видео: как разбирают завалы в Бородянке