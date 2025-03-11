"Свою готовность должны показать в России": Зеленский подвел итоги переговоров в Джидде

В Саудовской Аравии состоялась встреча между делегациями Украины и США. Президент Владимир Зеленский подвел итоги по ее результатам.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Как Зеленский прокомментировал переговоры в Саудовской Аравии

Зеленский рассказал, что получил доклад украинской делегации о встрече с командой США в Саудовской Аравии.

Нашим украинским предложением на эту встречу с американцами было три вещи: это тишина в небе – ракеты, бомбы, дальнобойные дроны, и тишина на море, и реальные меры установления доверия ко всей этой ситуации, в которой продолжается дипломатия, прежде всего – это освобождение пленных,

– отметил президент.

Он добавил, что американская делегация понимает аргументы Украины и воспринимает предложения украинской стороны.

Отдельно Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за конструктивность разговора обеих делегаций.

Американская сторона понимает наши аргументы, воспринимает наши предложения, я хочу поблагодарить Президента Трампа за конструктивность разговора наших команд.

И сегодня в разговоре было предложение американской стороны сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только по ракетам, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта. Украина воспринимает это предложение, мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг,

– заявил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что США должны убедить Россию пойти на этот шаг. Зеленский также отметил, что когда "русские" согласятся – тогда тишина начнет работать.

"Важным элементом разговора сегодня является готовность Америки возобновить оборонную помощь Украине, также помощь разведданными. Украина готова к миру. Свою готовность прекратить войну или продолжать войну должны показать в России. Пришло время для полной правды", – резюмировал президент Украины.

Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио поделился, каким может быть жест доброй воли со стороны России. По его словам, лучшее, что могут сделать россияне – согласиться на предложение Украины о 30-дневном прекращении огня.