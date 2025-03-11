"Свою готовность должны показать в России": Зеленский подвел итоги переговоров в Джидде
- Президент Зеленский подвел итоги переговоров с делегацией США в Саудовской Аравии, сосредотачиваясь на тишине в небе, море и освобождении пленных.
- Украинская сторона положительно воспринимает предложение США об установлении полного прекращения огня на 30 дней и ожидает убеждения России со стороны США.
- Зеленский подчеркнул важность восстановления оборонной помощи от США и готовность Украины к миру, требуя от России показать свою готовность к прекращению войны.
В Саудовской Аравии состоялась встреча между делегациями Украины и США. Президент Владимир Зеленский подвел итоги по ее результатам.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
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Как Зеленский прокомментировал переговоры в Саудовской Аравии
Зеленский рассказал, что получил доклад украинской делегации о встрече с командой США в Саудовской Аравии.
Нашим украинским предложением на эту встречу с американцами было три вещи: это тишина в небе – ракеты, бомбы, дальнобойные дроны, и тишина на море, и реальные меры установления доверия ко всей этой ситуации, в которой продолжается дипломатия, прежде всего – это освобождение пленных,
– отметил президент.
Он добавил, что американская делегация понимает аргументы Украины и воспринимает предложения украинской стороны.
Отдельно Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за конструктивность разговора обеих делегаций.
Американская сторона понимает наши аргументы, воспринимает наши предложения, я хочу поблагодарить Президента Трампа за конструктивность разговора наших команд.
И сегодня в разговоре было предложение американской стороны сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только по ракетам, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта. Украина воспринимает это предложение, мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг,
– заявил Зеленский.
Украинский лидер подчеркнул, что США должны убедить Россию пойти на этот шаг. Зеленский также отметил, что когда "русские" согласятся – тогда тишина начнет работать.
"Важным элементом разговора сегодня является готовность Америки возобновить оборонную помощь Украине, также помощь разведданными. Украина готова к миру. Свою готовность прекратить войну или продолжать войну должны показать в России. Пришло время для полной правды", – резюмировал президент Украины.
Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио поделился, каким может быть жест доброй воли со стороны России. По его словам, лучшее, что могут сделать россияне – согласиться на предложение Украины о 30-дневном прекращении огня.