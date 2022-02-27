В SWIFT готовы выполнить решение ЕС по санкциям против российских банков

Представительство системы SWIFT заявило, что готовится выполнить решение стран Европы относительно санкций в отношении российских банков. Это должно произойти уже в ближайшие дни.

Сейчас собирают детали о банках, подпадающих под новые санкции.

К теме ЕС и США собираются отключить российские банки от SWIFT

Готовимся выполнять юридические инструкции,

– подчеркнули в SWIFT.

Российские банки отключат от SWIFT

ЕС и США решили исключить некоторые российские банки от SWIFT. Соответствующее заявление поддержали лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США.

Подчеркнули, что отключение этих банков от системы нанесет ущерб их работе в глобальном масштабе.

Кроме того, ЕС заморозит активы Центробанка, то есть он больше не сможет использовать свои международные резервы.