В SWIFT готовы выполнить решение ЕС по санкциям против российских банков
Источник:Reuters
Представительство системы SWIFT заявило, что готовится выполнить решение стран Европы относительно санкций в отношении российских банков. Это должно произойти уже в ближайшие дни.
Сейчас собирают детали о банках, подпадающих под новые санкции.
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Готовимся выполнять юридические инструкции,
– подчеркнули в SWIFT.
Российские банки отключат от SWIFT
ЕС и США решили исключить некоторые российские банки от SWIFT. Соответствующее заявление поддержали лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США.
Подчеркнули, что отключение этих банков от системы нанесет ущерб их работе в глобальном масштабе.
Кроме того, ЕС заморозит активы Центробанка, то есть он больше не сможет использовать свои международные резервы.Обратите внимание! Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что началась подготовка к отключению России от SWIFT. Дипломат подчеркнул, что эту победу "мы грызли-грызли и выгрызли".