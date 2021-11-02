Сын Ахметова приобрел две виллы в Швейцарии, – СМИ
2 ноября 2021 , 08:27Читати новину українською
Источник:Le Temps
СМИ сообщили, что сын Рината Ахметова, Дамир Ахметов, приобрел 2 виллы. Они расположены в Швейцарии на берегу Женевского озера.
Виллы стоят 104 миллиона франков – более 2,8 миллиарда гривен. Такую сумму Ахметов-младший потратил на недвижимость в течение 3 месяцев.
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По данным Le Temps, Ахметов-младший приобрел 2 соседних участка в Колонж-Беллеров (кантон Женева). Их общая площадь составляет 20 тысяч квадратных метров.
Ахметов приобрел виллу во Франции
- В январе 2020 года мировые СМИ сообщили, что Ахметов-старший приобрел виллу на Лазурном побережье Франции.
- Недвижимость стоила 220 миллионов евро.
- Вилла, которую приобрел Ахметов, относится к перечню самых дорогих в мире. Ранее имение принадлежало бельгийскому королю Леопольду II.
- Соседями Ахметова-старшего стали одиозный олигарх Дмитрий Фирташ и глава администрации Януковича Сергей Левочкин.
- Местные легенды также свидетельствуют, что в доме Фирташа когда-то жил писатель Сомерсет Моэм.
- Жилище Левочкина когда-то принадлежало семье предпринимателей, которые специализировались на морских грузовых перевозках. А впоследствии перешло в собственность к немецким промышленникам, которые занимались изготовлением оружия.