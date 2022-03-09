Сын британского депутата приехал воевать за Украину

Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами. Многие иностранные добровольцы уже присоединились к рядам ВСУ. В частности, воевать с захватчиками приехал сын депутата британского парламента Бен Грант.

Бен Грант – бывший морской пехотинец. Его мама – Хелен Грант, бывшая министр спорта, член британского парламента от Консервативной партии и советница Бориса Джонсона.

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Сын британского депутата приехал бороться с захватчиками

Грант более 5 лет был спецназовцем в Королевской морской пехоте. 30-летний военный рассказал, что не сказал своей матери о планах уехать в Украину. Он принял такое решение после того, как увидел, как оккупанты бомбили семью в их доме, и услышал детские крики.

Я подумал, что я сам отец троих детей. Если бы это были мои дети, я знаю, что бы сделал – я бы пошел драться. Потом я подумал, что еще мне нужны люди с боевым опытом, которые смогут прийти и помочь мне спасти мою семью,

– добавил Грант.

Британец служил в Ираке. Он прибыл в Украину вместе с группой бывших британских военнослужащих.

"Меня не присылали, ничего общего с правительством, ничего общего с моей матерью. Просто хочу объяснить, что я сам решил это сделать", – заметил Грант.

Недавно глава обороны Великобритании Тони Радакин подчеркнул, что британским военным не следует отправляться в Украину. Несмотря на этот призыв, тысячи иностранных бойцов поехали воевать против российских захватчиков добровольцами.

В частности, один из участников группы Гранта Эш рассказал, что отправился помогать ВСУ из Лондона. Он отметил, что решил приехать в Украину после того, как увидел видео обстрел жилого дома из российского самолета.

Бен Грант присоединился к борьбе с российскими оккупантами: видео

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