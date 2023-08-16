Сын Кадырова лично избивал в СИЗО парня, который сжег Коран в российском Волгограде
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова 16 августа сообщила о скандале, к которому причастен один из сыновей Рамзана Кадырова. По ее словам, сын главы Чечни Адам лично избивал в СИЗО парня, который сжег Коран в городе Волгоград.
Об этом сообщают российские СМИ. Российская омбудсменка призвала немедленно проверить эту информацию, передает 24 Канал.
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Сын Кадырова избил сжигавшего Коран парня
Татьяна Москалькова отметила, что в нее поступило обращение обвиняемого Никиты Журавля, якобы уроженца Украины, которого сейчас содержат в СИЗО в городе Грозный в Чечне. Парень утверждал, что его в следственном изоляторе избил сын главы Чеченской Республики – Адам Кадыров.
Сама российская омбудсмен уже обратилась к чеченскому омбудсмену Мансуру Солтаеву с просьбой подтвердить правдивость этой информации. Она также просила обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и свидетельских показаний, ссылкой на информацию от сотрудников управления ФСИН в Чечне
Впоследствии Мансур Солтаев отреагировал на эти события, сообщив, что у него был разговор с Никитой Журавлем. По словам уполномоченного по правам человека, он рассказал, что встречался с Рамзаном Кадыровым и его сыном во время своего задержания.
Впоследствии уже после того, как Кадыров вышел из камеры, он подвергся физической агрессии со стороны Адама Кадырова. В свою очередь омбудсмен Чечни пообещал начать тщательное расследование дела, пообещав тщательное изучение обстоятельств инцидента.
Также информацию об избиении Журавля обнародовали пропагандистские телеграм-каналы, ссылаясь на информацию от сотрудников управления федеральной службы по исполнению наказаний в Чечне.
Парень сжег Коран в Волгограде: смотрите видео
Что известно об инциденте с сожжением Корана
- В сети 19 мая 2023 года появилось видео, на котором житель Волгограда сжег Коран рядом с одной из городских мечетей. Впоследствии парня быстро задержали российские спецслужбы и обвинили его в "оскорблении религиозных чувств верующих".
- Также пропагандисты сообщили, что обвиняемый парень, по имени Никита Журавель, якобы является уроженцем Украины и переехал в Волгоград из аннексированного Крыма. Парню было 19 лет.
- Сначала это дело рассматривалось в Волгограде, однако впоследствии председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение передать дело Журавля в Чечню. Следовательно, подростка оперативно доставили в Грозный, где его встретили с призывом к "народному суду".