Повлиял не отец: почему в российскую политику вернулся сын Медведева

Сын Дмитрия Медведева без проблем жил в США, имея там собственный бизнес. Однако санкции в конце концов затронули и его. Он приехал в Россию, где решил пойти в политику. Если вернее, то решили за него.

Медведев-младший по приезду в Россию сразу стал членом партии "Единая Россия". Об этом 24 Каналу рассказала Мария Максакова – оперная певица, русская экс-депутат.

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Медведевых в политике увеличивается

Ильи Медведеву в Соединенных Штатах отозвали трудовую лицензию и приказали уехать из страны. Для этого ему дали 48 часов. Первое, что Медведев-младший сделал в России – присоединился к партии "Единая Россия".

Такой стремительный вход в политику объясняется.

Он управляемый матерью, которая поняла, что надежд на "алкокарлику" уже никаких нет. И нужно толкать в политику преемника. В общей сложности в этой семье крепкую руку имеет династичная номенклатурница Светлана Медведева, – отметила Мария Максакова.

Однако отправить сына в большую политику может быть довольно неудачным шагом. Ведь чем уже Илья Медведев будет связан с политикой, тем хуже могут быть последствия для него.

Речь не только обо всех видах санкции, но и тотальной "нерукопожатности", которая будет ожидать как Илью Медведева, так и других российских политиков.

Мария Максакова о возвращении сына Медведева: смотреть видео

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