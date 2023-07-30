Повлиял не отец: почему в российскую политику вернулся сын Медведева
Сын Дмитрия Медведева без проблем жил в США, имея там собственный бизнес. Однако санкции в конце концов затронули и его. Он приехал в Россию, где решил пойти в политику. Если вернее, то решили за него.
Медведев-младший по приезду в Россию сразу стал членом партии "Единая Россия". Об этом 24 Каналу рассказала Мария Максакова – оперная певица, русская экс-депутат.
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Медведевых в политике увеличивается
Ильи Медведеву в Соединенных Штатах отозвали трудовую лицензию и приказали уехать из страны. Для этого ему дали 48 часов. Первое, что Медведев-младший сделал в России – присоединился к партии "Единая Россия".
Такой стремительный вход в политику объясняется.
Он управляемый матерью, которая поняла, что надежд на "алкокарлику" уже никаких нет. И нужно толкать в политику преемника. В общей сложности в этой семье крепкую руку имеет династичная номенклатурница Светлана Медведева, – отметила Мария Максакова.
Однако отправить сына в большую политику может быть довольно неудачным шагом. Ведь чем уже Илья Медведев будет связан с политикой, тем хуже могут быть последствия для него.
Речь не только обо всех видах санкции, но и тотальной "нерукопожатности", которая будет ожидать как Илью Медведева, так и других российских политиков.
Мария Максакова о возвращении сына Медведева: смотреть видео
Санкции против россиян: последние новости
- Счета российских олигархов заморожены из-за санкционные ограничения Поэтому те российские богачи, которые проживают в Великобритании, должны были получить отдельные лицензии от правительства Великобритании. Есть информация, что за 2022 год британское Министерство финансов выдало по меньшей мере 82 лицензии. Некоторым олигархам удалось получить разрешение тратить более миллиона долларов в год.
- Между тем, в Японии ввели новые санкции против России. Речь идет в частности о запрете на ввоз в страну-террориста автомобилей, шин для крупногабаритных транспортных средств, автокресла и т.д. К слову, точный список запретов еще дорабатывают. Его в окончательном виде должны опубликовать 2 августа.
- Кроме того, недавно Соединенные Штаты Америки ввели санкции против банка "Юнистром" и еще несколько российских кредитных организаций. Это сразу имело ответную реакцию. Банки Армении, Грузии и Кыргызстана сразу отказались работать с "Юнистромом". Решения, кстати, приняли на неопределенный срок.