Мєдвєдєв-молодший по приїзду в Росію одразу став членом партії "Єдина Росія". Про це 24 Каналу розповіла Марія Максакова – оперна співачка, російська ексдепутатка.

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Мєдвєдєвих в політиці більшає

Іллі Мєдвєдєву в Сполучених Штатах відізвали трудову ліцензію та наказали виїхати з країни. Для цього йому дали 48 годин. Перше, що Мєдвєдєв-молодший зробив у Росії – доєднався до партії "Єдина Росія".

Такий стрімкий вхід в політику має пояснення.

Він керований матір'ю, яка зрозуміла, що надій на "алкокарлика" вже ніяких немає. І треба штовхати в політику наступника. Загалом в цій сім'ї міцну руку має династійна номенклатурниця Свєтлана Мєдвєдєва, – зазначила Марія Максакова.

Однак відправити сина у велику політику може бути доволі невдалим кроком. Адже що тісніше Ілля Мєдвєдєв буде пов'язаний з політикою, то гіршими можуть бути наслідки для нього.

Мовиться не лише про усі види санкції, але й тотальну "нерукостистальність", яка очікуватиме як Іллю Мєдвєдєва, та й інших російських політиків.

Марія Максакова про повернення сина Медвєдєва: дивитись відео

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