Накрашенные ногти и длинные волосы: сын Соловьева может работать моделью на "загнивающем Западе"

Пропагандист России Владимир Соловьев не раз отличался своей агрессивной поддержкой войны против Украины и призывал едва ли не всех, кто может ходить или едва ли не ползти, отправляться на фронт. Однако, вероятно, ему это делать легко, ведь у его собственного сына контракт подписан далеко не с "министерством войны" страны-агрессора.

Более того, в своих истерических речах Владимир Соловьев не раз призвал разбомбить ненавистную ему Великобританию за ее военную помощь Украине. Но именно в Лондоне, вероятно, сейчас работает его 21-летний сын Даниил, пишет 24 Канал.

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Умирать должны "холопы"

Как отметил на своей фейсбук-странице Алексей Голобуцкий, еще задолго до полномасштабной войны, в 2017-м Соловьев брызгал слюной и заявлял, что вывод советских войск из Афганистана в свое время был ошибкой. А также утверждал, что сам послал бы туда своего сына.

Однако когда его государство развязало новую войну, он почему-то притих. Больше не звучат подобные слова и обещания отправить своих совершеннолетних детей в окопы, более того, он вообще не упоминает о них. А оно и не удивительно, ведь теперь вместо пустой болтовни угроза очевидна.

Очевидно, что, по мнению пропагандиста, отправлять своих детей на фронт должны другие россияне, а его потомки пусть занимаются своими делами подальше от театра военных действий.

Они дети кого нужно дети, и не ваше собачье дело, что они делают. Ваше дело – сдохнуть быстрее в чужих черноземах,

– саркастически написал российский блогер Анатолий Несмиян.

Богемная жизнь Соловьева-младшего

Но вернемся к Даниилу, накрашенные руки которого не ощущали вес автомата. В соцсетях сообщают, что сейчас он подписал контракт с агентством в Лондоне, где и работает в фэшн-индустрии. На фотографиях он предстает с черными накрашенными ногтями и длинными волосами цвета блонд, тоже крашеными. А это вряд ли идет рядом с такими любимыми его отцом "традиционными ценностями" России.

Также Даниилу приписывают отмазку от мобилизации. Он якобы заявил, что "пока не может заключить контракт с министерством обороны России и отправиться защищать Донбасс, поскольку у него уже заключен контракт с лондонским модельным агентством".

Не забыли пользователи соцсетей опубликовать фотографии совершеннолетнего сына пропагандиста.

Как сейчас выглядит Даниил Соловьев / Фото из соцсетей

Отметим, что в твиттере в комментариях к одной из вирусных публикаций авторы подчеркнули, что взяли цитату Соловьева-младшего из юмористического паблика, который, однако, "часто на 100% прав". Известно и то, что Даниил действительно работал моделью.