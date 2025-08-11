Как рассказали в полиции, двое парней – 17-летний и 19-летний – вошли в доверие к женщине, пообещав помочь с поиском жилья. Старший злоумышленник по договоренности с младшим сообщником привез потерпевшую на местный карьер, где якобы должна была состояться встреча с арендодателем. Однако, как только женщина вышла из авто, фигурант с ее личными вещами убежал, передает 24 Канал.

Что известно об ограблении переселенки на Закарпатье?

В похищенной сумке женщины были ее документы, более 5 100 евро и наличные в национальной валюте.

На сегодня обоих парней уже задержали. Следователи сообщили им о подозрении по статье "грабеж, совершенный по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения". Впоследствии суд избрал злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога по 9 миллионов 992 тысяч гривен для каждого.

По словам депутата и журналиста Виталия Глаголы, грабителями оказались 17-летний сын депутата Закарпатского облсовета от партии "Батькивщина" Георгия Горвата – Андрей Горват и 19-летний Максим Гаврилец.

Также журналист рассказал, что потерпевшая – молодая переселенка из Донецка, инвалид I группы, которая жила в ужгородском хостеле.

Горват узнал о наличии у девушки крупной суммы, "передал" эту информацию Гаврильцу - и вместе они спланировали ограбление прямо в ее личной комнате,

– отметил Глагола.

Задержанные злоумышленники / Фото полиция

