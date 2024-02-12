Сына посла Израиля в Украине ранили в Секторе Газа: что известно

На Ближнем Востоке до сих пор продолжается конфликт. Армия обороны Израиля продолжает операцию по ликвидации боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

Известно, что на защиту своей родины стал и сын посла Израиля в Украине. Его отец в комментарии СМИ рассказал, что парень получил ранение в ходе боевых действий.

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Служит в "Маглане"

Михаэль Бродский подтвердил, что его сына ранили в Секторе Газа. 21-летнего юношу госпитализировали с осколочными ранениями.

: Михаэль Бродский занимает должность посла Израиля в Украине с 2021 года.

По словам посла, у его сына состояние было не тяжелым, его прооперировали. Сейчас военный находится в больнице в Иерусалиме.

Следует заметить, что сын Бродского служит в спецподразделении "Маглан". Это специальное подразделение Армии обороны Израиля, предназначенное для действий за линией фронта.

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