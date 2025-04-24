Засекреченный и одинокий: в сети показали фото возможного сына Путина

Российский телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" выложил вероятные фото Ивана Путина. Это может быть старший сын диктатора от Алины Кабаевой. Детали передает 24 Канал.

В прошлом году СМИ писали, что сыновей Путина зовут Иван и Владимир.

К теме Путин прячет от мира своих сыновей: как они выглядят: как они выглядят

Как может выглядеть Иван Путин

Авторы телеграм-канала сравнили мальчика с наследником Тутти – героем сказки "Три толстяка" Юрия Олеши. Там принц мог общаться разве что с куклой и хищниками из зверинца.

В распоряжении ВЧК-ОГПУ оказались фото с изображением самого засекреченного и, наверное, самого одинокого мальчика в России. Это Иван Владимирович Путин. Он почти не общается с другими ребятами, проводя все время с охраной, гувернантками, учителями – ведет жизнь наследника Тутти,

– отметили авторы канала.

Как может выглядеть Иван Путин: фото

Эти фотографии – с общественных мероприятий, которые изредка посещал мальчик. Поэтому они не являются какой-то закрытой информацией. Но эти "выходы в свет" прекратились с осени 2023 года.

Также сообщали о том, как живет сама Кабаева.