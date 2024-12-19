Путин проговорился о своих детях на пресс-конференции, – СМИ

Российский президент Владимир Путин мог случайно проговориться о наличии маленьких детей. Журналисты считают, что у него по меньшей мере двое детей.

Путин никогда не подтверждал своих отношений с олимпийской чемпионкой по гимнастике Алиной Кабаевой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

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Как Путин проговорился о своем потомстве

Во время итоговой пресс-конференции Путин вспомнил о том, как смотрит сказочные фильмы со своими "близкими малышами". Государственный канал RT впоследствии интерпретировал это как "младшие члены семьи".

И учитывая такой объединительный подъем общества, подъем, который объединяет людей, конечно, очень важен. Наши исторические сказки и былины возрождаются. Я и сам иногда с удовольствием смотрю их со своими близкими малышами,

– отметил Путин, говоря о патриотических фильмах России.

Известно, что у Путина есть внуки от двух его старших дочерей – Марии Воронцовой, 39 лет, и Екатерины Тихоновой, 38 лет. Путин и Кремль всегда отрицали, что у Путина есть связь с Кабаевой, которую еще называли "самой гибкой женщиной России". Российские независимые журналисты заявляют, что у них есть двое сыновей, хотя с начала этого года Путин и Кабаева якобы развелись.

Его сыновей, мол, зовут Иван и Владимир-младший, которым девять и пять лет соответственно. Их никто не видел и они живут вне дворцов Путина.

Кроме того, у Путина, вероятно, есть еще одна внебрачная дочь – Луиза Розова, которую родила бывшая любовница Светлана Кривоногих. Она стала мультимиллионершей с состоянием в 75 миллионов фунтов стерлингов.

Сам Путин неоднократно резко реагировал на вопросы о своей личной жизни.

У меня есть личная жизнь, в которую я не допускаю вмешательства. Её надо уважать,

– сказал Путин в одном из интервью.

Напомним, Путин 19 декабря провел ежегодно традиционную традиционную прямую линию. 24 Канал собрал основные заявления российского диктатора. Среди прочего он предлагал нанести удар "Орешником" по Киеву ради "технологического эксперимента".