Не слышал, чтобы называли его "мясником", – командир роты 92 ОМБр о публикациях СМИ о Сырском

После назначения Александра Сырского на должность Главнокомандующего ВСУ некоторые СМИ начали писать, что, мол, генерал "не относится тщательно к человеческому ресурсу", а также называли его "мясником". Однако по опыту военных ситуация с Сырским абсолютно противоположная.

Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОМБр Юрий Федоренко отметил, что никогда не слышал, чтобы нового Главнокомандующего ВСУ Сырского называли "мясником". Кроме того, военный отметил, что генерал имеет хорошую репутацию среди военных.

Интересно Сырский – волевой командир, который сейчас нужен Украине, – британский офицер

В ВСУ рассказали о репутации Сырского среди военных

Федоренко отметил, что генерала Сырского он неоднократно видел непосредственно в зоне выполнения боевых действий. Это было как во время планирования операций, так и во время проведения проверки готовности военных соединений к нанесению ударно-штурмовых действий.

Также командир отметил, что раньше он довольно часто видел нового главнокомандующего ВСУ при планировании операций даже бригадного уровня.

Действенных офицеров, тех, кто работает, всегда можно обвинить в том, что они небрежно относятся к личному составу. Но я думаю, что это больше связано с информационной пропагандой, которая нацелена на дискредитацию нашего генералитета,

– пояснил он.

Командир роты 92 ОМБр также отметил, что после назначения Александра Сырского на новую должность российские паблики делают "все возможное и невозможное", чтобы дискредитировать нового главнокомандующего ВСУ.

СМИ писали, что Сырский "мясник" и не "ценит человеческий ресурс"