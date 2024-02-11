Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 ОМБр Юрій Федоренко зазначив, що ніколи не чув, щоб нового Головнокомандувача ЗСУ Сирського називали "м'ясником". Крім того, військовий зазначив, що генерал має гарну репутацію серед військових.

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У ЗСУ розповіли про репутацію Сирського серед військових

Федоренко зазначив, що генерала Сирського він неодноразово бачив безпосередньо у зоні виконання бойових дій. Це було як під час планування операцій, так і під час проведення перевірки готовності військових сполучень до завдання ударно-штурмових дій.

Також командир зауважив, що раніше він досить часто бачив нового головнокомандувача ЗСУ під час планування операцій навіть бригадного рівня.

Дієвих офіцерів, тих, хто працює, завжди можна звинуватити в тому, що вони недбайливо ставляться до особового складу. Але я думаю, що це більше пов'язане з інформаційною пропагандою, яка націлена на дискредитацію нашого генералітету,

– пояснив він.

Командир роти 92 ОМБр також зазначив, що після призначення Олександра Сирського на нову посаду російські пабліки роблять "все можливе і неможливе", щоб дискредитувати нового головнокомандувача ЗСУ.

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