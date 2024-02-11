Про це заявив колишній очільник британського контингенту в Афганістані, полковник Річард Кемп. Він вважає, що Сирський – "саме той командир, який зараз потрібен Україні".
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Що заявив британський командир
Британський офіцер наголосив, що він особисто зустрічався з Олександром Сирським. Саме тому Кемп вважає, що новий Головнокомандувач ЗСУ докладе всіх зусиль для захисту своєї країни.
Залужний – надзвичайно популярний та здібний генерал. Але я також зустрічався із Сирським і сказав би про нього те саме. Можливо, він не має такої ж популярності, але він дуже здібний генерал. Він сильний командир, який чинитиме опір будь-яким спробам союзників скерувати його шляхом, який він не підтримує. Як генерал він дуже професійний та цілеспрямований,
– наголосив Кемп.
Екскомандир Великої Британії також охарактеризував Сирського як "дуже розумного, зосередженого та впевненого у собі" генерала. Він зауважив, що хоч він навчався і в радянській військовій системі, однак почав впроваджувати в українській армії методи командування НАТО. Це стало важливою складовою для успіхів України у 2022 році.
Призначення Сирського на посаду Головкома ЗСУ: головне
- Володимир Зеленський 8 лютого повідомив, що звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили генерал-полковника Олександра Сирського. Президент України у своєму зверненні пояснив, що змінив командування, оскільки необхідні зміни на полі бою. Так, Зеленський очікує реалістичного та детального плану дій ЗСУ на 2024 рік, розв'язання логістичних питань, ротацій тощо.
- Вже 9 лютого Сирський зробив першу заяву на посаді Головнокомандувача ЗСУ. Він розповів, які завдання поставив перед собою й водночас наголосив, що найголовніше – зберегти життя українських захисників.
- У західних ЗМІ активно обговорюють призначення Сирського та звільнення Залужного. Усі переконані, що це суттєво вплине на бойові дії та ситуацію на фронті, однак у який бік – продемонструє лише час.