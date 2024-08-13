Сырский доложил Зеленскому о Курской области: президент упомянул о следующих шагах

Владимир Зеленский обсудил с Александром Сырским ситуацию в Курской области. Во время разговора подняли вопрос и относительно следующих шагов.

Глава государства попросил у Главнокомандующего ВСУ продолжать планирование следующих ключевых этапов. Соответствующую просьбу и доклад Сырского президент обнародовал в соцсетях.

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Зеленский обратился с просьбой к Сырскому

Я хотел бы вас также попросить не забывать и продолжать тренировку и разработку следующих важных ключевых шагов,

– попросил президент, имея в виду Курскую область.

В ответ на это Александр Сырский подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день все мероприятия осуществляют "в соответствии с планом".