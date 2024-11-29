Сырский показал, что продолжает работать с военными подразделениями в Донецкой области, в частности на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Александра Сырского.

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Что известно о визите Сырского

Целью визитов было непосредственное общение с командирами на передовой для решения насущных вопросов и оказания необходимой помощи.

По итогам этих мероприятий принято решение об усилении подразделений, включая резервы, боеприпасы, вооружение и технику.

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Как отметил главнокомандующий, благодаря стойкости и отваге украинских защитников, которые активно сдерживают врага, удалось не только удержать позиции, но и нанести серьезные потери российским войскам в технике и живой силе.

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